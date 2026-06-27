“Yo estaba que me moría": Daniela habla de la salida de Pablo de MasterChef 24/7 y asegura que se burlaron de ella

La eliminación de Pablo de MasterChef 24/7 dejó profundamente afectada a Daniela, pues era uno de sus amigos más cercanos y hasta lo llamó "su lugar seguro". Es por esto que lloró su ausencia varios días y hasta se habría aguantado las burlas de algunas de sus compañeras, quienes asegura, se tomaron como algo gracioso la reacción que tuvo y no se acercaron para consolarla.

Así se lo contó a Carmen y Julio durante una plática en el desayuno, donde "Las Divas" mencionaron que sí se conmovieron con las lágrimas de Camila, que no pudo contenerse por la frustración que le dio no haber hecho un buen platillo en el viernes de salvación. Sin embargo, Dani Parra señaló que quizá era algo que debían experimentar en carne propia para no reírse cuando vean a alguien más pasándola mal.

"Tenían que vivir eso. Cuando se fue Pablo, venía para acá con Ixdit y con ella (Camila) y se estaban cag*nd* de risa. O sea, cómo estaba yo y las dos así. Yo estaba mal, yo estaba que me moría y las dos cag*d*s de risa", afirmó la cocinera, reiterando que le desagradó que ellas estuvieran tan felices con la situación.

Carmen revela que se sintió mal por Camila cuando la vio llorar en la salvación de MasterChef 24/7

Esta confesión de Daniela hizo que Carmen mostrara su lado sensible, ya que señaló que si bien su convivencia con Camila no exactamente la mejor, sí la impresionó verla llorando con tanto sentimiento mientras trataba de sacar adelante su platillo. Por lo que sin pensar en las rivalidades y bandos de MasterChef 24/7, simplemente optó por darle todo su apoyo desde el balcón y echarle porras para que pudiera terminar.

Asimismo, le aseguró a Daniela que ella no estaba enterada de la supuesta burla que Ixdit y Cami le hicieron por la eliminación de MasterChef 24/7, pues nadie le contó lo que había pasado. No así, sí dijo que esto no cambia en nada su pensamiento, pues de cualquier manera se habría solidarizado con Camila porque sí se dio cuenta de que estaba muy afectada.