¡A experimentar! Rellenos exóticos para tus tortellini con los que obtendrías un 10 en MasterChef 24/7

Ayer viernes en MasterChef 24/7, el Chef Diego Niño nos despertó el antojo de comida italiana con su masterclass dedicada a los tortellini , esa rica pasta rellena y con forma de "ombligo" que, gracias a que es muy versátil, se convirtió en todo un referente de la cocina internacional... ¿pero qué tal si experimentas con estos rellenos exóticos para llevar tu platillo al siguiente nivel?

¿Qué rellenos exóticos para los tortellini recomendó la IA?

Aunque el queso, el jamón prosciutto y las espinacas constituyen los ingredientes del relleno tradicional para los tortellini, la cocina moderna nos permite disfrutar de otros sabores en esta pasta, famosa por su preparación especial que no se revienta al ponerla a hervir con el caldo.

De acuerdo con la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google Gemini, estas son algunas ideas de rellenos exóticos para tortellini que van de lo vegetariano a lo... ¡mexicano!

Huitlacoche, queso de cabra y epazote: El relleno estilo "trufa mexicana" aporta notas de tierra húmeda y humo que combinan a la perfección con la acidez y cremosidad de un queso de cabra joven. Un toque sutil de epazote picado refresca el interior del tortellini.

Pato confitado con reducción de higos al oporto: Deshebrar la carne de pato confitada finamente y amalgamarla con higos negros picados que hayan sido reducidos en vino de Oporto. Un relleno dulce-salado que grita sofisticación para esta pasta.

Camarón al curry negro y coco: Otra receta de éxito para los amantes del mar es una mezcla de camarón picado muy finamente (casi una pasta) sazonada con curry negro y una reducción densa de leche de coco. Al morder el tortellini, la textura es firme y el sabor evoca el sudeste asiático.

Camote morado, cardamomo y nuez pecana: El camote morado aporta un color visual espectacular si se trasluce sutilmente por la masa. Se hornea, se hace puré con notas de cardamomo y se añaden trozos muy finos de nuez tostada para dar un factor crujiente (crunch) sorpresa dentro del tortellini.

Cangrejo de río (o jaiba) con jengibre y lemongrass: La carne dulce del cangrejo procesada con un toque de crema de leche para dar estructura, perfumada con ralladura de lemongrass (zacate limón) y jengibre fresco. Un bocado limpio y punzante que le fascinará a tu familia en cuanto mastiquen los tortellini.

¡Recuerda! Tu relleno debe tener mucha intensidad y cero humedad para evitar que tu tortellini se rompa al momento de enrollar o hervir; expertos recomiendan prepararlo un día antes y dejarlo reposar en el refrigerador para que se intensifiquen los sabores y se estabilicen las grasas y la humedad.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.