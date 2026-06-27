Ideas DIY; crea increíbles muebles reciclando cajas de cartón

En la actualidad se está utilizando mucho el reciclaje para poder reducir la cantidad de basura que se genera constantemente. Uno de los materiales que podemos reutilizar es el cartón ya que trabajado correctamente puede tener una resistencia interesante.

Lo importante aquí es no trabajar con una sola caja, sino el poder combinar varias capas, reforzar las uniones y llevar a cabo técnicas básicas de diseño funcional para obtener muebles fuertes.

¿Cómo crear muebles con cajas de cartón?

Aquí vamos a utilizar cartón corrugado que se encuentra compuesto por capas que están superpuestas y pueden soportar peso eficientemente. Así es que podrás construir estructuras ligeras y estables.

Como mencionamos, la clave es poder repetir capas como así también utilizar adhesivos adecuados y el refuerzo en puntos clave como esquinas y bases. Los materiales que necesitan son:



Cajas de cartón en buen estado

Pegamento fuerte o cola vinílica

Cinta adhesiva resistente

Regla y cúter

Papel o cartón adicional para refuerzos

Opcional: pintura o papel decorativo

Estos materiales son muy útiles para diseñar estructuras simples que se transformarán en más complejas.

Las cajas de cartón te permiten realizar muebles como:



Estanterías livianas para libros u objetos decorativos

Organizadores de escritorio

Mesas auxiliares

Cajoneras pequeñas

Soportes para almacenamiento

Cada uno puede adaptarse al espacio disponible y al tipo de uso que se le quiera dar.

Estos muebles son increíbles.|Pinterest

Cabe destacar que la resistencia depende de la estructura con lo que la construyes por lo que debes tener en cuenta el trabajar con múltiples capas de cartón superpuestas, reforzar los bordes con cinta o tiras adicionales y distribuir el peso de forma uniforme para evitar puntos de tensión.

Los muebles que obtienes son funcionales como así también pueden integrarse a la decoración del hogar. Para decorarlos puedes utilizar pinturas acrílicas, papel contact o telas.

Ahora pon manos a la obra y haz increíbles muebles utilizando tu creatividad.