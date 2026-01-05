Así lucía Vanessa Claudio, conductora de Al Extremo, hace más de 10 años

Vanessa Claudio es una de las conductoras estrellas de TV Azteca y actualmente labora en el programa Al Extremo, donde su carisma y belleza han cautivado a los espectadores. Este año 2026, Vanessa cumple 43 años y hoy te mostramos cómo se veía la reina de belleza hace más de 10 años.

Los inicios de Vanessa Claudio en TV Azteca

La también modelo, Vanessa Claudio es originaria de San Juan, Puerto Rico, estudió Ciencias de la Comunicación y actuación en el CEFAT de TV Azteca e inicio su carrera en la industria del entretenimiento en el 2001, donde destacó como actriz. La conductora persiguió sus sueños, así que llegó a México en el 2008, donde ella misma se abrió su camino y uno de sus primeros trabajos en el país fue como reportera, labor que le hizo después saltar a la fama. Así se veía Vanessa Claudio en el 2012:

|Crédito: Mezcalent

En el año 2009, Vanessa entró a Venga La Alegría, donde se dio a conocer por su personalidad y sus ocurrencias, además de que ha sido una de las conductoras que ha permanecido más tiempo en el programa, ya que salió del matutino en el 2019 y, durante esos años, protagonizó varios capítulos de Lo Que Callamos Las Mujeres. ¿Qué te parece esta foto de Vanessa Claudio en el 2013?

|Crédito: Mezcalent

Cabe destacar que, antes de su estrellato en la televisión mexicana, Vanessa Claudio ya era muy reconocida en Puerto Rico, debido a que estuvo en diversos certámenes de belleza; en el 2006 representó a su país en Miss Intercontinental, donde se posicionó como primera finalista y obtuvo el título de Miss Simpatía. También obtuvo el segundo lugar en Miss Mundo Puerto Rico. Te mostramos esta foto de la actriz hace 13 años, cuando participó en el concurso "México Baila".

|Crédito: Mezcalent

La conductora también ha estado en proyectos como presentadora de Miss Universo, La Academia: Camino a la Fama y Mexicana Universal. Actualmente, Vanessa es conductora de Al Extremo y puedes verla todas las tardes a las 5:00 p.m. por Azteca UNO.