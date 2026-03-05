¿Privilegios? Revelan cómo vivía Fofo Márquez en el penal de Barrientos y genera polémica

El influencer Fofo Márquez vuelve a estar en el ojo del huracán en redes sociales luego de que un interno del penal de Barrientos revelara en TikTok que él fue testigo de cómo fue su vida dentro del reclusorio. Según el testimonio, el creador de contenido llegó al área de población tras su sentencia en 2025 en el Estado de México. Su llegada llamó mucho la atención de los internos, pues de inmediato notaron que tenía presuntos privilegios poco comunes dentro de prisión, como portar una consola de videojuegos.

Aunque las autoridades no han confirmado el relato de manera oficial, ya se habían revelado videos donde se escucha la voz del Fofo jugando videojuego con sus amigos en streaming, como sucedió con Jelty, que incluso le preguntó al influener con preocupación que estaba jugando en vivo, que si no tendría problema, a lo que Fofo respondió con total tranquilidad: “No más, no hagas preguntas del tema y no hay pedo, wey.”

Así habría sido la llegada de Fofo Márquez al penal de Barrientos

De acuerdo con el testimonio del exreo, el primer encuentro con Fofo Márquez ocurrió poco después de que el influencer fuera trasladado al área conocida como “población”, donde conviven varios internos dentro del penal. Su presencia llamó la atención de inmediato entre los reclusos, sobre todo por su manera de ser dentro del lugar.

Privilegios, consolas y más para el Fofo Márquez dentro de prisión

Según su versión, se le veía caminando con los accesorios de la consola de Xbox y algunas pertenencias que generaban sorpresa dentro del pena. Él explicó que en ese momento muchos internos comenzaron a preguntarse quién era y generó molestia, pues parecía tener ciertas comodidades poco habituales.

El supuesto uso de redes sociales dentro del penal

Pero eso no es todo, el mismo testimonio también aseguró que dentro, el Fofo Márquez tenía acceso a redes sociales, lo que aparentemente habría generado problemas con las autoridades del penal. Supuestamente, luego de que se detectara que presuntamente publicaba contenido desde el interior del reclusorio, las autoridades tomaron la decisión de trasladarlo a una zona más restringida.

¿Dónde se encuentra actualmente el Fofo Márquez?

Hoy el influencer permanece recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como penal de Barrientos, donde continúa cumpliendo su condena de 17 años y 6 meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa.