El Fofo Márquez se la pasa jugando videojuegos en la cárcel como si nada

Este joven influencer se convirtió rápidamente en uno de los personajes más detestados del mundo del internet, incluso hay cuentas en diferentes redes sociales que llevan la cuenta de los días que le quedan en prisión a la par de que comparten memes. Es por eso que la indignación no se hizo esperar. Resulta que Fofo Márquez, el influencer que fue condenado a 17 años de prisión por intento de feminicidio, apareció jugando Fortnite desde la cárcel.

El Fofo Márquez reaparece jugando videojuegos desde la cárcel

El polémico momento salió a la luz durante una transmisión en vivo del streamer Jelty, uno de los gamers mexicanos más reconocidos, quien fue sorprendido por su amigo, el Fofo Márquez, que lo encontró en una partida de Fortnite.

En pleno stream, Jelty preguntó con evidente preocupación: “¿No hay pedo que estés en stream, viejo?” A lo que Fofo respondió con total tranquilidad: “No más no hagas preguntas del tema y no hay pedo, wey.”

Sí, así de relajado. Sin culpa, sin arrepentimiento, disfrutando de una llamada de voz para jugar, y desde la comodidad que no muchos presos podrían tener.

Los usuarios se muestran furiosos en redes sociales

El video rápidamente se está haciendo viral y poco a poco ha ido encendiendo las redes. Cientos de usuarios han comenzado a denunciar lo que consideran un nuevo ejemplo de impunidad y privilegio dentro del sistema penitenciario mexicano. Otros señalaron que es inaceptable que alguien que golpeó brutalmente a una mujer en febrero de 2024 esté disfrutando de comodidades mientras cumple su condena.

Fofo Márquez: Un caso que sigue generando repudio

El Fofo Márquez fue sentenciado por atacar a una mujer de 52 años, a quien le provocó lesiones graves. Desde entonces, su caso ha sido símbolo de la desigualdad en la justicia mexicana y del poder que pueden seguir ejerciendo las figuras públicas incluso tras las rejas.

Por el momento, las autoridades no han declarado nada respecto a los privilegios de los que goza Fofo Márquez en prisión.

