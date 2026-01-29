Comparan a Ángela Aguilar con Irina Baeva; esta es la razón

Tal parece que, desde que se unió en matrimonio con Christian Nodal, no hay día en el que Ángela Aguilar deje de ser tendencia en el mundo de las redes sociales. Ahora, a la integrante de la Dinastía Aguilar se le ha comparado con Iriana Baeva, situación que ha molestado en exceso a la actriz nacida en Rusia.

Emiliano Aguilar alcanzado por el nuevo romance de Ángela Aguilar

Y es que, en medio de todas las críticas que ha recibido debido a la relación que sostiene con El Forajido, así como las indirectas en torno a Cazzu, ahora Ángela Aguilar tiene una relación indirecta con la propia Irina Baeva, quien en el pasado también ha sido objeto de críticas, sobre todo, por su relación fallida con Gabriel Soto.

¿Por qué comparan a Irina Baeva con Ángela Aguilar?

La razón principal por la cual Irina Baeva es comparada con Ángela Aguiar guarda relación con la forma en cómo comenzó una relación amorosa con Gabriel Soto cuando, supuestamente, él sostenía un vínculo con Geraldine Bazán, hecho que de cierta forma coincidiría un poco con lo ocurrido entre Ángela, Christian Nodal y Cazzu.

Ante ello, fue a través de un encuentro con los medios de comunicación que Irina Baeva mostró su descontento ante tal comparación al asegurar que los señalamientos de infidelidad no están fundamentados, asegurando que le manda su apoyo total a Ángela haciendo referencia a lo “fácil” que es señalar a las mujeres en este tipo de situaciones.

Cabe mencionar que fue en 2020 cuando la relación entre Gabriel Soto e Irina Beva estaba en su máximo esplendor; sin embargo, todo se fue a la borda a mediados del 2024 cuando el actor confirmó su ruptura con la rusa, quien de forma llamativa aseguró que había contraído matrimonio con él en una ceremonia simbólica.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal se van a separar?

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que Ángela Aguilar y Christian Nodal se separen luego de todos los rumores que circulan en torno a su matrimonio; sin embargo, vale decir que, en cada momento que pueden, ambos utilizan el impacto de sus redes sociales para demostrar el amor que se tienen mediante fotos y videos.