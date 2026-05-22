Luto en el mundo del deporte: Muere reconocido periodista internacional

Este jueves 21 de mayo el mundo del deporte se ha envuelto de luto, pues se ha dado a conocer sobre la triste noticia del fallecimiento de Howard Fendrich a los 55 años de edad, el periodista estadounidense que llevó a los hogares de todo el mundo grandes finales de tenis de Grand Slam.

Con más de 30 años entregándose al periodismo deportivo, Fendrich se hizo de miles de seguidores por todo el mundo, ganando respeto y admiración por su arduo trabajo

¿Quién fue Howard Fendrich?

Howard fue uno de los periodistas más prestigiosos del deporte, quien se desenvolvió como pocos en coberturas de partidos de tenis, el cuál cubrió de manera ininterrumpida desde el año 2002, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas del medio en Estados Unidos y el mundo entero.

Cubrió cerca de 70 torneos de Grand Slam durante 24 años, demostrando en cada partido su pasión y gusto por el periodismo donde el mundo fue testigo de su talento y carisma. Recibió dos premios Grimsley por su trabajo en la categoría a “El Mejor Conjunto de Trabajos entre los Redactores Deportivos de AP”, además de tener varias menciones por textos escritos con poco tiempo.

Dentro de su labor periodística Howard Fendrich, vimos las carreras de fenómenos del tenis como Serena Williams, Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, por mencionar algunos de los más destacados de los últimos 20 años.

¿De qué murió Howard Fendrich?

Los primeros detalles que se tienen sobre la muerte del periodista es que tras volver de Milán, donde realizó la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, este habría sido diagnosticado con cáncer.

De momento no se ha confirmado la causa oficial de su fallecimiento, aunque se espera que en los próximos días la familia o su entorno de trabajo compartan mayor información hacia todos sus seguidores que estuvieron al tanto de su trabajo en los últimos años.

