Kany García en el Palacio de los Deportes de la CDMX: Horarios, setlist y cómo llegar a su concierto
¡Esto es TODO lo que debes de saber sobre el concierto de Kany García en el Palacio de los Deportes!
A través de los años, la puertorriqueña Kany García se ha consagrado como una de las cantantes más queridas de todo México, pues sus canciones han acompañado a millones de fans desde hace 20 años, por lo que su concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX ha emocionado a todo mundo pues esta gira ‘Puerta Abierta Tour 2026‘ es la más grande de toda de su carrera.
Kany se ha ganado el cariño del público mexicano siendo este la base de la gran carrera que ha construido a través de los años, destacando como una de las voces femeninas más populares de la actualidad y esta noche en su primera fecha de este importante tour, la CDMX será testigo del por qué ha sido vigente por dos décadas.
¿Cuál es el setlist de Kany García en su concierto del Palacio de los Deportes de la CDMX hoy?
Esta noche nos espera un concierto llenos de los mejores éxitos de Kany García, donde es muy probable que escuchemos estas canciones:
Fuera de Servicio
Una Vida Buena
Soy Yo
Lo Que en Ti Veo
La Siguiente
La Malquerida
Mi Secreto
Para Siempre
Alguien
La Culpa
Titanic
Hoy Ya Me Voy / En Esta Boca / Para Volver a Amar
Confieso
Mi Plan de Vida
Me Quedo Sola
Aunque Sea Un Momento
De Bien a Mal
Te lo agradezco
DPM (De Pxta Madre)
García
Agüita e coco
¿A qué hora es el concierto de Kany García en el Palacio de los Deportes?
Está programado que este primer concierto inicie en punto de las 8:00 pm, por lo que te recomendamos llegar a una buena hora para no perderte ningún detalle. Ante este horario, las puertas estarían abriendo cerca de las 6:30 pm.
¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?
El Palacio de los Deportes se encuentra ubicado en la alcaldía Iztacalco, Colonia Granjas México en el #08400 sobre la avenida Río Churubusco y estas son las rutas que debes de considerar para evitar contratiempos:
- Llegar en Metro: Las dos estaciones más cercanas del Metro son Velódromo y Ciudad Deportiva, de la Línea 9 (color café), misma que va de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.
- Llegar en Metrobús: Si prefieres usar este transporte, tienes que bajar en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál recorre de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por cerca de 10 minutos.
- Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.
- Vehículo particular: Deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurridas que puedan estar las avenidas antes mencionadas.