Kany García en el Palacio de los Deportes de la CDMX: Horarios, setlist y cómo llegar a su concierto

A través de los años, la puertorriqueña Kany García se ha consagrado como una de las cantantes más queridas de todo México, pues sus canciones han acompañado a millones de fans desde hace 20 años, por lo que su concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX ha emocionado a todo mundo pues esta gira ‘Puerta Abierta Tour 2026‘ es la más grande de toda de su carrera.

Kany se ha ganado el cariño del público mexicano siendo este la base de la gran carrera que ha construido a través de los años, destacando como una de las voces femeninas más populares de la actualidad y esta noche en su primera fecha de este importante tour, la CDMX será testigo del por qué ha sido vigente por dos décadas.

¿Cuál es el setlist de Kany García en su concierto del Palacio de los Deportes de la CDMX hoy?

Esta noche nos espera un concierto llenos de los mejores éxitos de Kany García, donde es muy probable que escuchemos estas canciones:

Fuera de Servicio

Una Vida Buena

Soy Yo

Lo Que en Ti Veo

La Siguiente

La Malquerida

Mi Secreto

Para Siempre

Alguien

La Culpa

Titanic

Hoy Ya Me Voy / En Esta Boca / Para Volver a Amar

Confieso

Mi Plan de Vida

Me Quedo Sola

Aunque Sea Un Momento

De Bien a Mal

Te lo agradezco

DPM (De Pxta Madre)

García

Agüita e coco

¿A qué hora es el concierto de Kany García en el Palacio de los Deportes?

Está programado que este primer concierto inicie en punto de las 8:00 pm, por lo que te recomendamos llegar a una buena hora para no perderte ningún detalle. Ante este horario, las puertas estarían abriendo cerca de las 6:30 pm.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El Palacio de los Deportes se encuentra ubicado en la alcaldía Iztacalco, Colonia Granjas México en el #08400 sobre la avenida Río Churubusco y estas son las rutas que debes de considerar para evitar contratiempos:

