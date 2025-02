Así se despiden conductores de Ventaneando de Daniel Bisogno

Tras el sensible fallecimiento de Daniel Bisogno la noche de este jueves 20 de febrero, sus entrañables compañeros de Ventaneando, se despidieron de ‘El Muñeco’ a través de sus redes sociales.

Pati Chapoy, titular de Ventaneando quien compartió por años pantalla con Daniel Bisogno, dio la muy lamentable noticia. “Con inmensa tristeza les informo que Daniel Bisogno falleció”, escribió en su cuenta de X.

Con inmensa tristeza les informo que #Daniel Bisogno falleció.

Por su parte, Linet Puente escribió en historias de Instagram: “No hay palabras. Descansa en Paz, mi Dani querido. Aquí estaré siempre para tu chiquita”.

Crédito: Instagram Linet Puente / @linetpuente Linet Puente da el último adiós a Daniel Bisogno.

“Esta es quizás la hora más aciaga en la historia de ‘Ventaneando’, se ha ido nuestro querido Daniel Bisogno, lo despediremos con honores, descansa en paz, y todo el consuelo del mundo para su familia”, compartió Rosario Murrieta en X.

Esta es quizás la hora más aciaga en la historia de @ventaneandouno. Se ha ido nuestro querido @DaniBisogno lo despediremos con honores. #Descanseenpaz y todo el consuelo del mundo para su familia.

Así se despidió Mónica Garza de ‘El Muñeco': “A Daniel me lo quedo en el corazón como siempre lo viví: divertido, generoso, en corto tímido pero arrojado, romántico, curioso como un niño y un amigo solidario como pocos. Lo extrañará la televisión, el teatro y muchos de nosotros. Descansa en paz Muñeco...”.

A Daniel me lo quedo en el corazón como siempre lo viví: divertido, generoso, en corto tímido pero arrojado, romántico, curioso como un niño y un amigo solidario como pocos.

Lo extrañará la televisión, el teatro y muchos de nosotros.

Descansa en paz Muñeco...

Ricardo Casares dedicó un posteo para despedirse del que fuera su compañero en ‘Ventaneando': “Se fue uno de los mejores entretenedores que ha dado este país, un hombre que hizo cine, teatro, radio y televisión... Al igual que mucha señora baquetona te vamos a extrañar sé que vas a hacer todo menos descansar no era lo tuyo, seguramente ya estás organizando un can, can, can donde estés.”

Pedro Sola, compañero entrañable de Daniel Bisogno en ‘Ventaneando’, se despidió en X de su querido amigo: “El fallecimiento de Daniel Bisogno es muy triste, para mí ha sido así desde que se enfermó y empezó con este calvario tan largo y que lo hemos vivido con él. En Paz descanse nuestro amigo querido, hemos perdido a un gran tipo”.