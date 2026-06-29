Confirman la muerte de la comediante Gabriela Fleritt, su hija y su nieto tras el terremoto en Venezuela; solo un menor sobrevivió

La tragedia provocada por los terremotos que sacudieron La Guaira, Venezuela, el pasado 24 de junio, sigue dejando historias devastadoras que estremecen el corazón. Tal es el caso de Gabriela Fleritt, cuya familia acaba de confirmar que la actriz y comediante fue encontrada sin vida entre los escombros del edificio donde vivía junto a su hija Andrea Laya y su nieto menor Mariano Ferrera. El único integrante de su familia que logró sobrevivir fue Sebastián Landi, el nieto mayor de la artista.

También te puede interesar: Terremoto en Venezuela: estos son los famosos que han muerto tras la devastadora tragedia

La familia de Gabriela Fleritt confirmó el fallecimiento

En medio del caos, se había anunciado que ya había sido encontrada sin vida; sin embargo, en aquel momento la familia reveló que eran noticias falsas y que ella seguía desaparecida junto a su familia. Desafortunadamente, después la misma familia dio a conocer horas más tarde su muerte a través de un comunicado difundido en redes sociales.

“Con profundo dolor informamos que, tras la confirmación de nuestros familiares y vecinos presentes en el lugar de los hechos, fueron hallados sin vida nuestros queridos Gabriela Fleritt, Andrea Laya y Mariano Ferrera”, expresó la familia.

Solo uno de los nietos sobrevivió a la tragedia

En ese mismo comunicado confirman que el nieto mayor de Gabriela sobrevivió y aseguran que no lo dejarán solo en ningún momento. “Hoy nuestro compromiso permanece firme junto a Sebastián Landi, el hermoso regalo de vida que nos dejaron Gabriela, Andrea y Mariano. Lo cuidaremos, protegeremos y acompañaremos siempre con todo nuestro amor”, señalaron sus familiares en el comunicado.

Así fueron los días de búsqueda tras el colapso del edificio

Al igual que muchas personas, Eduardo Fleritt usó sus redes sociales desde el primer minuto para solicitar ayuda y brindar actualizaciones de su caso. Ahí fue cuando se supo que el edificio Residencia Las Palmas, donde vivían Gabriela Fleritt, su hija y sus nietos, colapsó tras los dos potentes movimientos telúricos registrados en La Guaira.

Durante varios días, familiares junto a voluntarios estuvieron participando en las labores de rescate para encontrarlos. Desafortunadamente, con los escasos recursos con los que contaban, no pudieron salvarles con vida.