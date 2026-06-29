Daniela le manda un mensaje a su novio Diego tras su inesperada visita en MasterChef 24/7 y el “rechazo” de Pablo

Uno de los momentos más sorpresivos en la sexta gala de eliminación de MasterChef 24/7 fue el reencuentro de Daniela con su novio Diego, quien ha estado apoyándola desde el día 1 y la sorprendió con una visita muy especial. Esto ya que a pesar de todo lo que se ha dicho de su amistad con Pablo, demostraron que su confianza sigue intacta y ninguno de los rumores los afectó.

Fue así que tras emocionarse con ver a su pareja y por fin poder abrazar a sus perritas, Dani Parra auguró que todo va a empezar a mejorar para ella, ya que está muy feliz por lo que pasó y cree que esto le servirá para echarle muchas ganas a las pruebas. Y claro que tampoco perdió la oportunidad de recordarle a Diego el gran amor que le tiene y el profundo agradecimiento que siente por todo lo que hace por su hogar.

"Estoy muy motivada. Gracias, gracias, gracias por haberme dado esa sorpresa. Rodris te amo, gracias por confiar en mí como siempre lo has hecho; yo ni se diga cuánto confío en ti. Gracias por cuidar a mis perritas, son lo máximo en mi vida. Siento que algo ya cambió dentro de mí, estaba cero motivada, pero ya, agárrense. Ahora sí van a saber quién soy", dijo la joven cocinera.

Daniela reacciona al "rechazo" de Pablo y asegura sentirse satisfecha tras su salida de MasterChef 24/7

Otra de las controversias en MasterChef 24/7 se vivió cuando le mostraron a Daniela los fragmentos de una entrevista en la que Pablo niega rotundamente haberse enamorado de ella. Y es que si bien ellos siempre insistieron en que solamente eran amigos, salieron teorías de que sí habían sentimientos por parte de la cocinera y por eso lloró tanto cuando el guatemalteco fue eliminado de la competencia.

@masterchefmx Daniela sigue estando triste por la salida de Pablo, su amigo incondicional que hizo en el Mundo MasterChef. 😭 #MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA Acceso Total en #DisneyPlus. 📺 ♬ sonido original - MasterChef México

No obstante, Dani Parra señaló que las palabras de su antiguo compañero no eran nada que no supiera, pues siempre tuvo claro que solo existía un gran cariño. Además de que esto no le preocupaba en lo absoluto pues tenía la certeza de que Diego no haría caso a las habladurías.

"Mis amigos de aquí son súper importantes, obvio Pablo también es importante, pero ya se fue. Y la neta, no sé por qué se atacaron de lo que dijo si era la verdad. Yo siempre les dije que éramos amigos y no me creían. Y me encanta porque yo ya sabía que Diego no se iba a enojar, porque me conoce y sabe quién soy", concluyó la participante de MasterChef 24/7 que por fin se libró del mandil negro por su bajo desempeño en la cocina más famosa de México.