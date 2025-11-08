Conmovedor: Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa al presumir su gran colección

Maribel Guardia compartió con sus seguidores de las redes sociales un pedazo de lo que era la vida de su hijo, pues abrió las puertas de su casa para mostrar que Julián Figueroa coleccionada espadas, objetos que le llamaron mucho la atención desde niño, e incluso contó una anécdota de él, quien heredó una casa de su padre Joan Sebastian, pero que actualmente está abandonada y recién se incendió.

“La primera vez que entró al kínder llegó con su espadita, pero le dijeron que no podría entrar con la espada. [Posteriormente], fui yo a dejarlo a la escuela y le dije: ‘mi amor, me tengo que quedar con la espadita, te juro que yo voy a estar aquí hasta que tú salgas con la espadita’ y esa fue la manera de que hice que entrara”, compartió la actriz, quien reaccionó al incendio de la casa de Julián Figueroa.

Maribel Guardia La actriz presumió la gran colección de espadas de su hijo, la cual aún conserva en su casa

El inicio de la gran colección es espadas de Julián Figueroa

La costarricense detalló que ese fue el inicio de una afición de Julián Figueroa por las espadas. Años después, cuando Maribel ya estaba casada con Marco Chacó, le regaló 2, provenientes de Toledo España, las cuales comenzó a coleccionar.

“Hizo una gran colección de espadas, no están todas [señaló al área donde se encuentran], algunas las regalé y otras se las robaron, pero acumuló una gran colección de espadas Julián. Entonces, en esta parte de la casa ahora puse algunas de sus espadas”, mencionó Guardia mientras mostraba las piezas.

Las espadas que coleccionó Julián se encuentran en un pasillo de la casa de su madre, el cual fue adaptado para poner ahí los objetos, junto a varias fotos de él que adornan el espacio. Por último, Maribel dijo que las piezas fueron adquiridas a través de compras y regalos, y que él mismo replicaba tal acto al dárselas a primos y amigos.