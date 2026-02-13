Conoce al diseñador encargado del traje del mexicano Donovan Carrillo para su participación en la Final Olímpica HOY

Este viernes 13 de febrero el mexicano Donovan Carrillo está dejándolo todo en el hielo, pues el jalisciense de 26 años realizó una rutina magistral en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina, donde al ritmo de "El Rey del Rock & Roll", Elvis Presley dio una de sus mejores actuaciones dentro de esta justa.

Como se vio desde su debut en la competición olímpica, Donovan ha destacado por sus indumentarias, mismas que no solo han destacado en México, sino que ha captado la atención del mundo entero, siendo un gran complemento para sus actuaciones.

¿Quién diseñó el traje de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Durante su primera aparición en los Juegos Olímpicos, Donovan lució un traje diseñado por Brad Griffies, un diseñador de Georgia, Atlanta que cuenta con más de 30 años trabajando para patinadores artísticos.

Para la etapa final de su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, Donovan usó un traje diseñado por Mathieu Caron, un especialista en este tipo de conexiones para patinaje sobre hielo que incluso ha incursionado en el hockey.

A través de redes, Mathieu compartió el proceso de la confección de la indumentaria con la que le rindió un homenaje a Elvis Presley.

"Para su programa libre, Donovan brilla con un traje negro adornado con cristales, rindiendo homenaje al Rey del Rock and Roll, Elvis Presley. El traje combina la vibrante energía del patinador con el ritmo electrizante del programa".