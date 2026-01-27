Conoce estos tips para usar los residuos de café que quedan en la cafetera

El café es una de las bebidas más importantes de todas las eras y por ello se habla de él en diversidad prácticamente infinita de artículos. Sin embargo, en esta ocasión lo que se te recomienda es aprender a reutilizar lo que queda en los residuos de tu cafetera. Aunque pienses que ya no tiene utilidad, estos son 5 tips que podrán hacerte invertir mejor lo que quedó tras disfrutar tus cafés en las mañanas, tardes y noches.

¿Qué uso se le puede dar a lo que sobró de mi café?

Aunque muchos ni siquiera estaban enterados de que es posible hacer esto de manera bastante optimizada, el café molido y sus residuos se pueden aprovechar para la limpieza, cuidado personal y el hogar. Por ello estas son las opciones que se mencionan.

Limpiador abrasivo suave - El primer uso que se recomienda darle a los residuos de tu cafetera es utilizarlo como un quita grasa. Se puede usar en sartenes, parrillas o en las superficies que se guste. Esto también sirve para quitar el resto de alimentos.

El primer uso que se recomienda darle a los residuos de tu cafetera es utilizarlo como Se puede usar en sartenes, parrillas o en las superficies que se guste. Esto también sirve para quitar el resto de alimentos. Neutralizador de malos olores - Aunque se desconozca esta utilidad, es recomendable dejar secar el café y ponerlo en un recipiente y posteriormente colocarlo en distintos sitios de la casa para que neutralice olores desagradables. Funciona en la sala, el refrigerador y hasta en el coche.

Aunque se desconozca esta utilidad, es recomendable y ponerlo en un recipiente y posteriormente colocarlo en distintos sitios de la casa para que neutralice olores desagradables. Funciona en la sala, el refrigerador y hasta en el coche. Abono natural para plantas - De manera bastante constante, los expertos entienden que el residuo de la cafetera puede funcionar como abono que favorece a muchas plantas. Esto sucede así por el nitrógeno que desprende, lo cual mejora la estructura del suelo, vertiéndose como combinación con la tierra o composta. También se recomienda evitar el exceso, para no alterar el pH del piso.

De manera bastante constante, los expertos entienden que el residuo de la cafetera puede funcionar como abono que favorece a muchas plantas. Esto sucede así por el nitrógeno que desprende, lo cual mejora la estructura del suelo, vertiéndose como combinación con la tierra o composta. También se recomienda evitar el exceso, para no alterar el pH del piso. Repelente para insectos - Los restos de la bebida favorita de muchos funciona para repeler a ciertos tipos de insectos, en especial los mosquitos y las hormigas. Se indica que el olor de esta sustancia les es desagradable. Por ello se recomienda colocarlo en los sitios donde pueden aparecer.

Los restos de la bebida favorita de muchos funciona para repeler a ciertos tipos de insectos, en especial los mosquitos y las hormigas. Se indica que el olor de esta sustancia les es desagradable. Por ello se recomienda colocarlo en los sitios donde pueden aparecer. Exfoliante para la piel - Si gustas dejarte la piel más suave y eliminar células muertas, el remedio casero es combinar el café restante con aceite vegetal o jabón neutro. Solamente se recomienda no aplicarlo en piel irritada ni tallarse, sino aplicarlo de manera sutil.