Tras victoria de México en el Mundial 2026 ⁠Consuelo Duval comparte íntima foto con poca ropa que “le costó un matrimonio y muchas críticas” y termina encendiendo las redes

La fiebre Mundialista ha estallado completamente en todo México y es que tras el paso histórico de la Selección Nacional en esta Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ ha hecho soñar a todo un país con cosas nunca antes vista y una de las celebridades que no dudó en mostrar su felicidad y apoyo fue Consuelo Duval.

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A través de redes vimos a la reconocida actriz, conductora y comediante compartir su ilusión con una fotografía picante, pues la misma Consuelo Duval aseguró que esa imagen que compartió le costó “un matrimonio”, dejando una gran cantidad de incertidumbre dentro de sus seguidores.

¿Cuál fue la foto por la que se divorció Consuelo Duval?

A través de sus redes sociales la celebridad compartió una fotografía un tanto íntima donde luce únicamente sostén y un sombrero de palma festejando de manera muy efusiva algún partido de la Selección Mexicana.

Ante esta publicación, la actriz de 57 años comentó lo siguiente:

“Hace doce años subí esta foto!!

Me costó un matrimonio y muchas críticas!!

No me arrepiento!!

Lo vuelvo a hacer porque MÉXICO está haciendo historia!!

Y porque lo prometí en mis stories!!

VIVA MÉXICO!!!”

En seguida la publicación se hizo viral en redes, aunque han surgido varias teorías sobre el matrimonio que le costó.

¿Qué se sabe sobre el divorcio de Consuelo Duval por una fotografía?

Juzgando por el jersey que sostiene, se puede ver que este corresponde al torneo de Sudáfrica 2010, por lo que enseguida se llegó a la conclusión en que se trataba de su último matrimonio, el cuál tuvo con Armando Ciruana de 2007 hasta 2013, dejando ver que quizá los últimos años de este estuvieron marcados por esta foto.

Hoy en día la actriz parece tomarlo con más humor, siendo esto parte de la personalidad que le ha hecho muy reconocida dentro del mundo del entretenimiento, por lo que tuvo este gesto como celebración con sus seguidores.