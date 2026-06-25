Muere esposa de famoso futbolista tras salvar a su hija del terremoto en Venezuela: “Me dejaste solito con nuestra hija”

Al menos 188 muertos y 1,500 heridos han dejado hasta el momento los terremotos que devastaron el norte de Venezuela el 24 de junio de 2026. Entre las familias afectadas se encuentra la del futbolista Héctor Bello, quien perdió a su esposa en la tragedia.

Muere esposa del futbolista Héctor Bello en terremoto de Venezuela

El jugador venezolano, quien forma parte del equipo Marítimo de La Guaira (Segunda División), ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales. El edificio donde habitaba la familia se desplomó durante el movimiento sísmico y su esposa, según reporta el medio La Prensa de Monagas, habría muerto en un acto de heroísmo: cubrió con su cuerpo a su pequeña hija, Andrea, para salvarle la vida.

|Crédito: Instagram. @hectorbello_02

El cuerpo de la mujer, cuyo nombre no ha sido revelado, se halló entre los escombros ya sin signos vitales; sin embargo, la pequeña Andrea está viva.

"Me dejaste solito con nuestra hija", escribió el jugador en una de las historias de Instagram que ha publicado desde que ocurrió la tragedia.