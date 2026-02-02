El polémico mensaje de Christian Nodal a sus haters

Desde que Christian Nodal inició su relación con Ángela Aguilar ha sido el blanco de diferentes críticas y rumores. El artista sonorense se ha visto envuelto en diversas polémicas que, por lo general, han tenido su germinación en las redes sociales y han sabido escalar a los medios de comunicación.

¡Juega con tu silueta! Pasarela de moda urbana para adolescentes y adultos

Es en este marco que el cantante de regional mexicano envió sus salutaciones directas a su fandom y cargó contra sus haters con un contundente mensaje. Los rumores sobre su vida privada evidentemente han cansado a Christian Nodal.

¿Qué rumores pesan sobre Christian Nodal?

Christian Nodal ha recibido críticas tras su separación de la artista Cazzu, con quien comparte una hija, y diversos trascendidos que lo vinculan con distintas mujeres. Unos de los rumores más recientes lo vincularon sentimentalmente con su violinista Esmeralda Camacho.

Fue a fines del 2025 que Christian Nodal se vio envuelto en un nuevo rumor que lo dejaba expuesto como un infiel ante su esposa Ángela Aguilar. La supuesta “tercera en discordia” es una de las violinistas con las que comparte escenario, tema sobre el cual no ha brindado declaraciones a la prensa.

¿Qué les dijo Christian Nodal a sus haters?

El inicio del 2026 parece haberle renovado las energías a Christian Nodal y aparentemente está buscando enfocarse en su carrera y dejar de lado todos los ataques hacia su persona. Recientemente, el cantante tuvo que soportar otras especulaciones tras mostrar el tatuaje que tiene en su mano con el nombre de su esposa.

Esa parece haber sido la gota que rebalsó el vaso por lo que el intérprete de “Botella tras botella” utilizó su canal de difusión de Instagram para saludar a su fandom y demostrar su cansancio con los haters.

“Chasm todos los gachos, los feos, los negativos, los chismes ignórenlos por favor. Ya ni se peleen, ni defiendan, ni nada, esta cuenta dice ‘Nodal’ y es puntualmente hecha para ustedes, para estar conectados”, expresó Christian Nodal en un audio. El artista pidió a su público el acompañamiento en este año, disfrutando de su música y dejando de lado las polémicas.

“Cuando no me inventan una cosa, sacan otra, pero ni mi corazón está ahí, ni mi visión está ahí y también quiero que sea así para ustedes”, remarcó el cantante. Nodal fue directo al afirmar: “Hay que enfocarnos en lo bonito, en disfrutar la vida, la buena música y a seguir para adelante”.