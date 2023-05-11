MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Cositas?

Estamos a pocos días del primer capítulo de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023, donde 20 celebridades han aceptado el reto de demostrar que tienen todo lo necesario para brillar en la cocina más famosa de México.

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Dentro de las celebridades que aceptaron el reto de formar parte de MasterChef Celebrity 2023, tenemos a Alma Gómez, mejor conocida como Cositas, quien para muchos es una de las grandes sorpresas de la temporada y una de las favoritas para llegar a las semanas finales.

¿Quién es Cositas?

Mencionar el nombre de Cositas, nos hace pensar de inmediato en manualidades, pues Alma Gómez fue una de las pioneras en realizar este tipo de actividades en la pantalla chica.

Sin embargo, algo que muy pocas personas sabían de Cositas, tiene que ver con su profesión, ya que es egresada de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, en la generación de 1978.

Su primera aparición en la pantalla chica fue en el año de 1985, momento que cambió su vida para siempre, pues años después sería fundamental para varios programas de televisión que la llevarían a la fama.

Cositas ha encontrado la forma de adaptarse a las nuevas tecnologías, pues durante la pandemia abrió su canal de Youtube, donde comparte sus manualidades, pero eso no es todo, pues publica recetas de postres y algunos platillos, lo que demuestra que tiene conocimiento en las artes culinarias.

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¿Cómo y cuándo ver el estreno de MasterChef Celebrity 2023?

Todas las emociones dentro de la cocina más famosa de México en MasterChef Celebrity 2023, las podrás seguir por la señal de Azteca UNO, el próximo domingo 14 de mayo en punto de las 20:00. Además, también estará disponible en la App TV Azteca EN VIVO.

