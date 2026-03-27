Cristian Castro sorprende al terminar la preparatoria a sus 51 años y planea continuar con una licenciatura

Cristian Castro habló en exclusiva con Ventaneando sobre su próxima graduación de preparatoria además de que aseguró que tiene planes de continuar estudiando y culminar una Licenciatura en docencia, ciencias, administración de empresas o contabilidad.

¿Quién motivó a Cristian Castro a estudiar?

En una entrevista exclusiva para Ventaneando, el reconocido cantante mexicano mencionó que su madre Verónica Castro fue una de sus mayores inspiraciones para estudiar ya que ella se graduó de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Además expresó que se siente en deuda con su familia porque su madre a pesar de estar embarazada, tener mucho trabajo y contar con un nivel económico bajo logró culminar su carrera universitaria. Actualmente el artista se encuentra a tan solo dos semanas de celebrar su gran logro académico luego de diversos sacrificios.

“He hecho examenes desde Londres, desde España…ahora voy a tratar de hacer mi universidad presencial, gracias a ustedes lo pienso lograr” fueron algunas de las palabras que el artista mencionó en entrevista para Ventaneando.

¿Qué dicen los maestros sobre el desempeño académico de Cristian Castro?

En exclusiva para Ventaneando los profesores de Cristian Castro comentaron que su desempeño ha sido excelente ya que ha demostrado madurez, constancia, disciplina, madurez, autogestión y responsabilidad además de que se entregó demasiado a la meta que tenía de concluir sus estudios. La profesora expresó que Verónica Castro, madre del intérprete de “Azul”, debe sentirse muy orgullosa de tener un hijo que no pierde el rumbo y sus deseos de superarse. Por otra parte, la docente comentó que Castro tiene metas altruistas ya que ha mencionado que le gustaría crear una fundación para impulsar la educación.

¿Cuándo serán los conciertos de Cristian Castro en México?

Luego de haber agotado todas sus fechas en marzo en el Auditorio Nacional y haber tenido un éxito enorme en cada presentación, el reconocido cantante ha sorprendido a sus fans con fechas nuevas: 15 y 16 de junio de 2026 además de que también se presentará el 14 y 15 de agosto de 2026 en el mismo recinto por lo que más personas de su público tendrán oportunidad para disfrutar de su gira “Nada Solo Éxitos Tour”.