Verónica Castro demandará tras campaña de desprestigio.

Verónica Castro ha decidido responder legalmente a los señalamientos en su contra, así como a una joven de origen panameño de nombre Tiara, quien formaba parte de un grupo de fanáticas que sostuvieron conversaciones virtuales con ella durante la pandemia.

Verónica responderá con una demanda por daño moral, según lo anunciaron sus abogados en un extenso comunicado en el que aseguran que la actriz también ha sido víctima de violencia digital y mediática, por lo cual iniciarán una acción penal en contra de quién o quiénes resulten responsables.

El comunicado detalla que, medios de comunicación y personas usuarias de las redes sociales, han divulgado notas que atentan contra la dignidad de Verónica y afectan su honor, decoro y reputación. Dichas publicaciones tergiversan la realidad y hacen falsas y graves acusaciones: "La señora Castro no cometió delito alguno", aseguran.

En su texto, los abogados de la actriz mexicana esperan que las involucradas den a conocer la verdad detrás de estos hechos en el momento procesal oportuno.

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Verónica Castro reacciona a la campaña de desprestigio

El texto admite que Verónica Castro "pecó de ingenua" al confiar en que dentro de su grupo de fanáticas, no había intenciones de hacerle daño, y que movida por sus muestras de afecto, accedió a tener con ellas llamadas. También se asegura que en ningún momento las expuso a contenido inapropiado y promovió o indujo comportamientos de esta índole.

Sus abogados también afirman que las notas que han señalado lo contrario, no solo faltan a la ética periodística, sino que violan la ley, por ello preparan una demanda por daño moral. Se precisa que se han detectado actos contra Verónica Castro, así como publicaciones de violencia digial y mediática hacia ella.

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