El video por el que critican a Ángela Aguilar tras sus últimos conciertos

Una vez más Ángela Aguilar es noticia, en esta oportunidad porque la joven se ha presentado en los últimos conciertos y, según señalan sus seguidores, “lo que ha cantado ha sido poco”. “Es más lo que pasea sobre el escenario que lo que canta”, señalan algunos internautas.

No es la primera vez que la artista mexicana es blanco de críticas tras sus presentaciones, pero también lo es por su relación con Christian Nodal. Por lo tanto, la cantante no deja de ser noticia en redes sociales y medios internacionales.

¿Por qué acusan a Ángela Aguilar de cantar menos?

Tras la viralización de un video en donde se ve a Ángela Aguilar dejando al coro cantar durante uno de sus conciertos, mientras ella solo se pasea por el escenario y se coloca un chal, ha surgido la polémica. Algunos de sus seguidores la critican por “lo poco que está cantando” o “lo poco que brinda en sus shows”. Tal es así que muchos la catalogaron de “floja”.

“Ángela ya no quiere cantar”, “Hasta flojera le da a hacer su trabajo”, afirman algunos de los comentarios de los internautas. Sin embargo, hay quienes la defienden afirmando que “tiene una excelente voz” y que solo deja que sus coristas se muestren.

¿Qué otra polémica afronta Ángela Aguilar?

Mientras las críticas tras sus últimos conciertos se incrementan, algunos seguidores de Ángela Aguilar señalan que se ha visto afectada por los rumores de infidelidad que circulan por parte de Christian Nodal con una de sus violinistas.

De todas maneras, la artista no se ha expresado directamente sobre estas versiones, ni ha salido a aclarar o desmentir los rumores. Además, recientemente subió un video en su cuenta personal de Instagram donde presumía su casa, en la que hay un cuadro grande donde aparece junto a Nodal en su boda.