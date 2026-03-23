Critican a Kimberly Loaiza por irse de vacaciones mientras su mamá se debate entre la vida y la muerte

En los últimos días se ha viralizado la polémica en la que se encuentra la familia Loaiza, en especial la creadora de contenido Kimberly y su hermana menor Stefanny, quien ha compartido que su mamá se encuentra en el hospital desde hace meses, mientras que Kimberly Loaiza se ha ido de vacaciones y ha organizado grandes fiestas, hecho que los usuarios de redes sociales han criticado muy fuerte y no dudaron en comentar los videos que Stefanny comparte en sus cuentas: "Ella es la loaiza qué debería tener millones de seguidores", "Y la Kim de vacaciones", "Me caías mal porque creí que eras igual que tu hermana. Pero mil respetos para ti. Nada que ver", entre otros...

¿Qué enfermedad tiene la mamá de Kimberly Loaiza?

La influencer, Stefanny Loaiza ha hecho público que su mamá se encuentra en el hospital y pareciera que es algo delicado, debido a que ya lleva tiempo en terapia intensiva, por lo que ha dejado ver en redes sociales. El pasado 9 de febrero Stefanny compartió un video donde festejaron el cumpleaños de su mamá desde el hospital, donde le adornaron y le llevaron algunos obsequios, pero lo que llamó mucho la atención es que las personas que la visitaron tuvieron que cubrirse totalmente con equipo especial como cubrebocas, gorra quirúrgica y batas sanitarias; sin embargo, no ha comentado cuál es la enfermedad que padece.

Novio de Stefanny arremete contra Kimberly Loaiza

Mario Barrón, exnovio de Kenia Os y actual pareja de Stefanny Loaiza, tiene un podcast junto con un amigo en el que debaten varios temas del espectáculo y a veces tienen invitados especiales. Durante un reciente capítulo del podcast llamado "El club sin amigos" hablaron sobre el tema de Ring Royale y Mario comentó que no pudieron asistir ya que su suegra se encuentra en el hospital:

"Nosotros sí conocemos y sabemos de la empatía que no podemos andar felices y festejando en la calle mientras mi suegra está debatiendo su vida porque es una irresponsabilidad".

Por lo que internautas piensas que fue una indirecta para Kimberly Loaiza, quien hace un par de semanas estuvo de vacaciones con su esposo Juan de Dios Pantoja e hijos en Colorado y por la reciente fiesta de su hijo menor, aunque también hay muchos usuarios que han defendido a Kimberly, pues aseguran que ella se encuentra al pendiente de su mamá aunque no lo ha hecho público.