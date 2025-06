¿Cuál es la canción que Ángela Aguilar le dedicará a Pepe el Día del Padre?

Comienza la cuenta regresiva para una de las celebraciones más importantes que existen al interior del país. El Día del Padre se acerca con fuerza y, en ese sentido, uno de los patriarcas más importantes que existe en la actualidad es Pepe Aguilar. Por ende, su hija Ángela Aguilar se dice lista para sorprenderlo y felicitarlo a través de esta icónica canción.

Como sabes, será este domingo 15 de junio cuando se lleve a cabo la celebración del Día del Padre en México, un día en el que toda la familia se reúne para festejar al que muchas veces es la cabeza principal de la familia. Consciente de ello, Ángela Aguilar ha comenzado a preparar una sorpresa para dársela a su padre Pepe, el cual la ha acompañado a lo largo de su vida.

¿Cómo es la relación entre Pepe y Ángela Aguilar?

Si bien es cierto que, como en toda relación, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar han tenido ciertos roces, la realidad es que el amor que ambos se profesan ha traspasado cualquier tipo de inconveniente. De hecho, el patriarca de la Dinastía Aguilar ha sido de gran ayuda para su hija no solo en su proceso como cantante de regional mexicano, sino ahora que ya tiene esposo.

Para poner un poco de contexto, es importante decir que, en un principio, Pepe Aguilar no estaba de acuerdo en la boda entre Ángela y Christian Nodal por el historial del cantante y la edad de su hija; no obstante, también es un hecho que ahora la relación entre los tres no puede ser mejor, motivo por el cual cada día se ven más unidos a través de las redes.

Ángela y Don Pepe esta noche en Puebla cantando "Tu sangre en mi cuerpo" 🥹🙌🏻❤️ ¡Piel chinita con esta joya de interpretación!

¿Qué canción dedicará Ángela Aguilar el Día del Padre?

La canción tiene como nombre “Tu Sangre En Mi Cuerpo”, misma que fue escrita por José Luis Ortega Castro y que es interpretada por Pepe y Ángela Aguilar. Esta guarda relación con el amor entre padre e hija, y dentro de la letra, la parte que más destaca es la siguiente: “El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo”.