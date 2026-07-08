Los rollos de papel mojados suelen terminar en la basura, incluso cuando solo se humedecieron ligeramente. Ello puede suceder cuando no están en su lugar y llegan a caerse en el lavabo o la taza de baño. Pero antes de que los deseches, puedes reutilizarlos para crear bonitas manualidades, como lo son estos 5 collares artesanales que puedes hacer a mano sin gastar mucho dinero.

Antes de poner manos a la obra para convertir esta pieza mojada en una manualidad, se debe secar la pieza de cartón en un lugar ventilado y desechar cualquier pieza que presente manchas de moho o mal olor, a fin de tener una buena pieza de decoración, tales como las botellas de vidrio que son un tesoro y que, al reutilizarlas, adornarán el jardín de la casa.

De rollos de papel mojados a bonitas manualidades

1. Flores tridimensionales: Para ello debes cortar el rollo en aros del mismo tamaño, doblarlos ligeramente para formar pétalos y pegarlos entre sí hasta crear las figuras. Después se pueden pintar con acrílicos o pintura en aerosol para decorar las paredes del hogar.

No tires los rollos de papel mojados, son un tesoro: cómo reutilizarlo para crear bonitas manualidades|IA

2. Macetas para semillas: El cartón funciona como recipiente temporal durante la germinación de plantas pequeñas. Esta alternativa resulta útil para huertos urbanos y proyectos escolares relacionados con jardinería.

3. Adornos colgantes: Una buena opción para ventanas o habitaciones infantiles. Para ello, debes cortar los rollos en distintas formas geométricas, decorarlas con pintura, hilo o papel reciclado y unirlas con un cordón de algodón.

Proceso para secar el rollo mojado

El primer paso consiste en comprobar que el cartón no haya perdido rigidez. Si solo absorbió humedad superficial, basta con colocarlo sobre una rejilla o una superficie seca durante varias horas. Cabe mencionar que se debe descartar el utilizar hornos o microondas, ya que ello solo ocasionará que la pieza se deforme o se incendie.

Después de seco, se puede limpiar con un paño seco solo para retirar el polvo antes de decorarlo con pinturas o papel para convertirlo en una manualidad.