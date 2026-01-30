Esta fue la publicación de Óscar Alvarado antes de ser asesinado

En días pasados se propagó la noticia del ataque con un arma en contra de un cantante de regional mexicano. Ante dicha situación, el hombre fue trasladado al hospital en una condición bastante grave. Incluso el gobernador de Durango estuvo al pendiente del caso. Sin embargo, en la madrugada de este jueves 29 de enero se confirmó que Óscar Alvarado no soportó los daños infringidos en su cuerpo… y murió.

Sylvia Pasquel se sincera con Ventaneando sobre el testamento de Silvia Pinal: Ya hay nuevo albacea

¿Cuál fue la última publicación que compartió Óscar Alvarado?

El músico oriundo de Durango ya llevaba un recorrido amplio en la escena musical y tenía relación con muchos de los máximos exponentes del género en México. Justamente 18 de enero sufrió un altercado en el estacionamiento del bar donde se encontraba y tras lo que se indica como una pelea a golpes, alguien de los acompañantes del contrincante de Óscar, le disparó en repetidas ocasiones.

Se reporta que su esposa le llevó por sus propios medios al hospital y lo internó en un estado sumamente complicado. Fue así que en estos días estuvo peleando por su vida, la cual se terminó este 29 de enero. La situación es poco creíble por sus fanáticos, quienes recuerdan que recientemente estuvo promocionando su nuevo tema: Pronto Regreso. Esto en una gira de medios en Guadalajara.

Justamente esa fue su última publicación en su cuenta de Instagram. Allí tiene fotos con gente de medios y algunos fanáticos que se encontró al momento de promocionar la canción que hace alusión a los mexicanos que van a Estados Unidos con la intención de encontrar mejores oportunidades de vida.

¿Qué se sabe de la muerte de Óscar Alvarado?

El amanecer de este jueves 29 se dio con la noticia del fallecimiento del músico, quien se encontraba internado. El encargado de dar el anuncio fue su hermano ubicado como Mayito: “Acaba de fallecer mi carnal, ayúdenme a rezar mucho para que encuentre la paz y su lugar al lado de mi padre Dios. D.E.P. No tengo palabras para describir lo que siento… hoy te llevas contigo un pedazo de mí”… La vida jamás se verá igual para mi, te fuiste con la jefa we, te amo y te amaré por siempre… se nos fue mi carnal Óscar Alvarado: andeleee”.