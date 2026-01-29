ÚLTIMO MOMENTO: Muere el cantante de música regional Óscar Alvarado, esto se sabe sobre su fallecimiento

Este jueves 29 de enero de 2026 se dio a conocer que, un cantante más de la música regional ha muerto , en esta ocasión fue el artista Óscar Alvarado fue asesinado y de acuerdo con los primeros informes, se dice que habría sido un ataque directo por parte de un grupo armado.

Óscar Alvarado fue asesinado por un ataque armado

De acuerdo con los primeros informes, el cantante Óscar Alvarado fue asesinado por un ataque armado el cual se dio en un bar de Durango donde el artista se encontraba cantando; los hechos ocurrieron el pasado 18 de enero de 2026. Algunos testigos señalan que, todo inició cuando se dio una discusión con un cliente en este establecimiento.

Tras el intercambio de palabras, el sujeto se fue del bar y posteriormente regresó con un arma de fuego; acto seguido le habría disparado al músico en repetidas ocasiones sin decir una sola palabra. Los reportes señalan, aunque, el cantante recibió por lo menos 3 balazos en el pecho, pero estos dieron en los órganos vitales.

Alvarado fue trasladado al hospital donde se reportaba como grave, y su estado de salud generó mucha preocupación entre sus colegas y seguidores. Estos días fueron críticos, y de hecho, amigos y familiares ocuparon sus redes sociales para pedir apoyo, pero desafortunadamente, el cantante perdió la lucha y su muerte se confirmó este jueves 29 de enero.

Su hermano, Mayito Alvarado fue quien confirmó la muerte de Óscar a través de sus redes sociales con este mensaje: “Acaba de fallecer mi carnal, ayúdenme a rezar mucho para que encuentre la luz y su lugar a lado de mi padre Dios. D.E.P. No tengo palabras para describir lo que siento. Hoy te llevas contigo un pedazo de mí. La vida jamás se verá igual para mí, te fuiste con la jefa we, te amo y te amaré por siempre… se nos fue mi carnal Óscar Alvarado”.