Estas son las 3 polémicas más recientes de Imelda Tuñón

El fallecimiento de Julián Figueroa es un evento que realmente marcó a la familia del difunto Joan Sebastian, quien era el que unía a todas las partes que se dividieron desde el fatídico 9 de abril de 2023. Y tras presentarse la última gran polémica alrededor de las cenizas del fallecido joven, vale la pena un repaso de los conflictos directos de Imelda Tuñón con la familia de su ex marido.

¿Cuáles son los 3 escándalos más recientes de Imelda Tuñón?

Siempre en medio de palabras y declaraciones cruzadas contra su ex suegra, Imelda Tuñón se ha metido en problemas por el conflicto directo contra la familia de Julián Figueroa. Unos han sido bastante mencionados y otros no tanto, sin embargo hoy vive en el ojo del huracán por sus intervenciones siempre polémicas ante los medios.

Imelda Tuñón quiere las cenizas de Julián Figueroa

Tras salir de un evento musical donde estuvo con su nuevo novio, Imelda Tuñón indicó que ella quiere las cenizas que legalmente le pertenecen, pero que las exige por su hijo. "Ella tiene las cenizas y nunca se las he reclamado, legalmente son mías y mi hijo se conforma con una fotografía, con un muñeco que se parece a Julián, y ella tiene las cenizas, las camisas, los sacos".

Es decir, Imelda querría recuperar los restos de Julián, pues se sabe que se encuentran en la casa de Maribel Guardia, incluso la nacida en Costa Rica habló de ponerlos en un nicho y hacerse joyería con un cacho de esos restos. Sin embargo, la madre del fallecido músico no ha declarado nada de eso recientemente.

Imelda Tuñón está demandada por José Manuel Figueroa

En lo que Tuñón presume como una filtración de una comunicación que ella hizo, indicó que José Manuel Figueroa abusó sexualmente de Julián cuando él era un niño. Eso provocó que el músico iniciara una demanda contra ella, la cual no le había llegado y que ahora asegura… está rehuyendo. "Atiende esa demanda porque te voy a quitar todo lo que la ley dicte, TODO", declaró el hermanastro del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

Imelda Tuñón ya tiene nueva pareja

Y aunque la propia Maribel Guardia reconoció que estaba bien que su ex nuera rehiciera su vida, muchos hicieron eco de la nueva pareja de la joven de 29 años. En ese sentido, hace unas horas se vio de nueva cuenta a la madre de Julián Jr con el que sería su nuevo novio, Jorge Baruch. El abogado especialista en Derecho Fiscal y Corporativo también fue integrante de Aarón y su Grupo Ilusión. Este romance se viene gestando incluso en mensajes de redes sociales, por lo que no es ninguna sorpresa.