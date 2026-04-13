Esta es la cifra que Emiliano Aguilar pediría para dar entrevistas

La notoriedad trae consecuencias y el hijo de Pepe Aguilar se está encontrando con dichas problemáticas. Hoy que mantiene un discurso directo y constante sobre su mala relación con su papá y sus hermanastros, Emiliano Aguilar cambió sus formas. O al menos eso indican diversas fuentes, que han trabajado en la cobertura de su figura. Se indica, que ya hasta cobra por declarar sobre su polémica familia.

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¿Cuánto cobra Emiliano Aguilar por hablar de su familia?

Dadas sus formas tan directas y sin rodeos al momento de hablar, el joven de 33 años vive el momento más mediático de su carrera. Alejándose de la dinastía en cuanto al tipo de música que produce, el rapero inició un conflicto abierto contra su familia (Pepe, Leonardo, Ángela e incluso Nodal), por ello los reflectores lo voltearon a ver de manera más amplia.

Declaraciones de personajes del medio como Flor Rubio, indicaron que en los últimos contactos que la prensa intentó hacer con él, cobra 40 mil pesos para hablar específicamente de su familia. Por ese tipo de declaraciones “en su contra”, el muchacho es muy abierto y sube videos constantemente hablando de todo lo que le pasa.

Sin embargo, respecto a ese tipo de circunstancias (acusaciones de pedir sumas grandes para hablar de su familia) no ha declarado nada el músico. Solamente dejó un pequeño video en Instagram sobre el altercado que tuvo con los medios de comunicación, donde no quiso detenerse a declarar y hubo una clásica persecución donde se hizo bastante polémica.

¿Por qué Emiliano Aguilar odia a su familia?

Conforme a lo que ha declarado en los meses recientes, se indica que su papá no lo apoyó en su cambio de perspectiva musical. Además, vivió hasta cierto punto alejado de Pepe por los problemas existentes en el matrimonio de sus padres. Y también indicó que en algún momento fue tratado como “menos” o desprecio cuando llegó a trabajar con su papá.

Hoy incluso, ya se ofreció a pelear contra Nodal y su hermano (Leonardo) en el Ring Royale, lo que generó algunos comentarios de apoyo en sus redes sociales.