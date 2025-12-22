Cuánto dinero ganó Alfredo Adame en La Granja VIP y quiénes son sus nietos en los que lo invertirá

Alfredo Adame es el ganador de La Granja VIP , llevándose la sorprendente cantidad de 2 millones de pesos. El actor mexicano, de 67 años, se impuso a Eleazar Gómez en la final y, contra todo pronóstico, se llevó el gran premio. Incluso, reveló en qué piensa gastar el dinero.

Según comentó en el reality de Azteca Uno, usará gran parte del premio para “pagarle la carrera de abogado a su nieto, Santiago”, mientras que destinará otra parte a comprarle algunas cosas a su nieta, María José.

Ambos son hijos de Vanessa, hija de Alfredo Adame. “Majo”, como le dicen de cariño, es una creadora de contenido de 20 años que poco a poco ha ido ganando seguidores en redes sociales. En Instagram cuenta con más de 8 mil seguidores y en TikTok supera los 22 mil. Santi, por su parte, tiene 16 años y de él se sabe poco.

Ella es Majo Adame, la nieta de Alfredo Adame.|(Instagram)

¿Quién es Alfredo Adame y cómo se hizo famoso?

Alfredo Adame es un actor y conductor conocido en la industria del entretenimiento como ‘Golden Boy’. Se hizo famoso tras participar en varias telenovelas que lo lanzaron al estrellato y lo colocaron bajo el foco mediático como uno de los galanes de los años 90.

Entre las producciones que protagonizó se encuentran La Usurpadora, La fea más bella, Tres mujeres y Al diablo con los guapos, por mencionar algunas.

Cómo es la casa de Alfredo Adame

Alfredo Adame tiene una lujosa casa en uno de los barrios más exclusivos de la CDMX, según él mismo mostró en el canal de YouTube de Marco Antonio Silva.

La propiedad está ubicada en la colonia Lomas de Tepepan, en la alcaldía Tlalpan. Recientemente, el actor pagó miles de pesos por una remodelación y mostró los resultados: la casa cuenta con piscina, sala de juegos, estudio de grabación y amplias áreas verdes.

¿Cuál es la fortuna de Alfredo Adame?

No está claro a cuánto asciende la fortuna actual de Alfredo Adame; sin embargo, él mismo ha revelado algunos detalles. En 2021 contó que su casa está valuada en 2 millones de dólares (unos 36 millones de pesos) y que posee varios autos de lujo, desde un Lamborghini hasta un Mercedes. También aseguró que cuenta con su propia rentadora de jet privado y que tiene “un chingo” de millones de dólares ahorrados en el banco.