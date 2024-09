¿Quién es Sean ‘Diddy’ Combs, el rapero acusado de abuso y tráfico sexual?

Sean ‘Diddy’ Combs es una de las figuras más reconocidas dentro de la música en Estados Unidos, además de ser un exitoso empresario e incluso podría decirse que es un experto en descubrir a talentos “emergentes” en la escena del rap y hip hop en ese país, pero fue hace algunos meses que su nombre ha estado en el centro de la polémica por una serie de acusaciones que han surgido en su contra.

¿Quién es Sean ‘Diddy’ Combs?

Sean Combs, también conocido como ‘Diddy’, ‘Puff Daddy’, ‘P. Diddy’, es un rapero originario de Nueva York. A una edad temprana, el músico comenzó a trabajar en un famoso disco discográfico de su ciudad, pero no tardó mucho en encontrar la manera de crear su propio sello, en el cual logró lanzar a la fama a artistas como The Notorius B.I.G. o May J. Blige.

50 Cent y las peleas con Sean Combs

Convirtiéndose en un ícono de la industria, logró tener una gran fortuna gracias a sus descubrimientos musicales y también a sus emprendimientos fuera del rubro artístico. Pero eso no fue todo, ya que también alcanzó un gran nivel de respeto entre sus iguales y rivales porque se mostraba como un defensor de su lugar de origen, de su música y de su comunidad. Eso no lo libró de tener discusiones y peleas con otros artistas, como fuera el caso de 50 Cent, con quién, hasta hace poco, mantuvo una pelea mediática que duró varios años.

Todo eso fue muy importante durante varios años, hasta que, a principios del 2024, una serie de graves acusaciones en su contra marcó el comienzo de la gran polémica que lo mantiene en el centro del ojo del huracán.

¿De qué acusan al rapero Sean ‘Diddy’ Combs?

Después de una prolífica carrera dentro de la música, parece que todo podría desmoronarse para Combs, ya que ha sido acusado de tráfico sexual y de abuso sexual, provocando una gran investigación en Estados Unidos y afectando de gran manera la reputación del músico.

En marzo de 2024, varias mujeres acudieron a denunciar al rapero por abuso y por coerción, desencadenando una serie de consecuencias legales para él; desde una serie de registros a todas las propiedades de Combs, hasta la búsqueda y detención del músico hace unos pocos días.

Puff Daddy

Varios son los testigos y también artistas que han asegurado que las víctimas no mienten y que ya era hora de que alzaran la voz para denunciar a Sean Combs. El rapero sigue a la espera de su juicio, para saber cuál sería su posible su sentencia.

Todos los medios están al pendiente de este caso, que varios usuarios de internet lo están comparando con el caso de Jeffrey Epstein.