Cuánto ganó Georgina Rodríguez por su documental “Soy Georgina": la cifra que sorprendió a todos

Con apenas 31 años, Georgina Rodríguez es una de las personalidades más famosas a nivel mundial y su popularidad sigue aumentando a pasos agigantados. Prueba de ello, los exitosos proyectos que convierte en oro, como la serie de televisión que se inspiró en su vida y por la que recibió una cuantiosa cifra de dinero que aumentó su patrimonio.

Esta producción hecha en formato de documental, lleva por nombre “Soy Georgina” y fue realizada por una plataforma de streaming con presencia en todo el mundo. Respecto a cuánto le pagaron a la prometida de Cristiano Ronaldo, existen estimaciones de medios españoles que rondan los 10 millones de dólares por pago inicial, mientras que The Sun afirma que en total se embolsó 22 millones de euros, sin considerar todos los patrocinios adicionales que cerró a partir de que se emitió el primer episodio.

¿Cuántas temporadas hay de “Soy Georgina”?

El documental “Soy Georgina” tiene 3 temporadas, lanzadas consecutivamente de 2022 a 2024. Cada capítulo aborda parte de su vida cotidiana, mostrando cómo fusiona sus obligaciones como mamá y como mujer emprendedora.

Instagram / @georginagio La serie de Georgina Rodríguez tiene 3 temporadas

Hasta hace unos meses se contemplaba la posibilidad de que existiera una nueva edición, pero recientemente Georgina Rodríguez confirmó que las grabaciones no continuarán. En cuanto a sus razones, la modelo compartió en entrevista para Vogue Arabia, que prefería priorizar a su familia y no quiere seguir invirtiendo tanto tiempo en el reality, una teoría que se respalda con su compromiso con el astro portugués.

¿Qué otros negocios tiene Georgina Rodríguez?

Aunado a su pasión por el modelaje y la conducción, Georgina Rodríguez tiene una faceta como empresaria que pocos conocen, pero que poco a poco ha ido expandiéndose a diversos nichos. Uno de sus emprendimientos principales es en la industria de la moda, con una firma de ropa llamada OM by G, cuyos diseños evocan parte del estilo que la hacen sobresalir en cada una de sus apariciones públicas.

Se adentró también en el mundo de la belleza con Inspyra Hair Medical Clinic, una clínica de injertos capilares. Finalmente, tal como ella misma lo confesó en “Soy Georgina”, la futura esposa de Cristiano Ronaldo no descarta explorar el ámbito de la representación artística y le gustaría asociarse con Ramón Jordana, su manager desde 2017.