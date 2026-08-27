Muere querido comediante mexicano en plena gira y sus fans lamentan su partida: “Tiene que ser broma”

Este miércoles se dio a conocer la triste noticia de que uno de los comediantes más destacados y virales de todo México, Alfredo Chaparro, dejando un gran legado dentro del mundo del entretenimiento gracias a su carisma y humor en la participación de sketches del creador de contenido llamado “Rey de las Bromas”.

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Fue la tarde de este miércoles se dio a conocer a través de sus redes sociales que el comediante había fallecido a la edad de 60 años, donde enseguida reaccionaron sus miles de seguidores.

¿Quién fue Alfredo Chaparro?

Fue a través de redes sociales que Alfredo Chaparro, también conocido como "El Chaparro" comenzó a ganar popularidad en los últimos años debido a su aparición en YouTube y en redes sociales junto a El Rey de las Bromas, donde poco a poco comenzó a ganar terreno debido al humor de sus videos y a las circunstancias en que se encontraba.

El tipo de humor que manejaba lo hizo conectar de gran manera con nuevas generaciones, quienes lo seguían como un personaje, logrando formar una pequeña comunidad e incluso llegando a tener videos virales en plataformas como Tiktok o Instagram donde acumulaba más de 40 mil seguidores.

¿De qué murió Alfredo Chaparro?

De momento no se han revelado más detalles sobre las causas de muerte del creador de contenido y comediante, aunque en el comunicado oficial se puede leer el siguiente mensaje a sus seguidores:

“Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento del señor Chaparro

Hoy despedimos a un hombre que dejó una huella especial en todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo, compartir con él y disfrutar de su talento.

Debido a esta lamentable pérdida (...) Tu recuerdo y tu legado permanecerá por siempre”.

Además de que debido a la situación, cancelaron las fechas que tenía agendadas como parte de su show "hasta nuevo aviso", por lo que sus fans no han evitado mostrar su tristeza.