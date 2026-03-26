Cynthia Klitbo EXPLOTA contra médicos: “Tengo ganas de llorar, me siento ultrajada”

A través de redes sociales la reconocida actriz mexicana, Cynthia Klitbo, compartió que sintió que abusaron de ella luego de que hubiera dos médicos presentes en su estudio de papanicolaou. Sin embargo, sus comentarios han generado una ola de comentarios por parte de diversos internautas en la red.

¿Qué dijo Cynthia Klitbo sobre los médicos que le realizaron el estudio de papanicolaou?

A través de un video la actriz mexicana de televisión, teatro y cine compartió su descontento luego de salir de su estudio de papanicolaou. Cynthia Klitbo dijo que en dichos estudios así como en los de sangre, los cuales se realizó en “Laboratorios Lapi”, estuvieron presentes dos médicos mujeres. Sin embargo, en ningún momento le preguntaron cómo se sentía respecto a que hubiera más de un médico presente.

Por su parte mencionó que ella entendía que algunas personas deban ver si son nuevas en una clínica, sin embargo recalcó su molestia. “De por sí como mujer se siente uno expuesta con una cosa que se llama pato metida allá adentro y que te esten sacando pedazos de ti, quiero saber si estoy mal o me regreso” fueron algunas de las palabras que la actriz compartió mientras señaló que tenía ganas de llorar y se sentía ultrajada ya que consideraba que habían abusado de ella.

Sin embargo, la actriz también se refirió de forma despectiva a sus estudios lo que ha generado una ola de descontento en redes sociales al igual que algunos usuarios han señalado que siempre es necesario que hayan dos médicos en el estudio de papanicolaou para asegurarse de que todo esté bien y sea seguro. Hasta el momento la actriz no se ha vuelto a pronunciar sobre la situación.

¿Quién es Cynthia Klitbo?

Cynthia Klitbo es una reconocida actriz mexicana que ha tenido participación en teatro, cine y televisión. Su carrera inició en la década de los ochenta. Estuvo casada entre 1995 y 1997 con el también actor Francisco Gattorno y tiene una hija llamada Elisa Fernanda, misma que nació en el año 2006. Algunas películas de las que ha sido parte han sido “La casa en la playa”, “Desnudos”, “Morena”, “Ellos trajeron la violencia”, entre otras.