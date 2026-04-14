¿Lo demandará? Dagna Mata, modelo del video de Christian Nodal, revela que no le han pagado

Aunque tiene una trayectoria que incluye diversos videos musicales y trabajos dentro de la industria de la moda, Dagna Mata se volvió más viral que nunca en los últimos días tras ser la modelo del video "Un vals", de Christian Nodal. Las comparaciones de su físico con el de Cazzu y Ángela Aguilar la metieron en una polémica en redes sociales.

Ahora, la modelo ha dado a conocer que no le han pagado por su participación en el video musical y podría contemplar medidas legales.

Dagna Mata, modelo del video de Christian Nodal, revela que no le han pagado

En entrevista con un programa de televisión estadounidense, Dagna Mata dijo "todavía no" cuando le preguntaron si ya había recibido una paga por su aparición en el video "Un vals", de Christian Nodal. "Al final no me han pagado pero creo que esto es parte de lo que siempre pasa en la industria, muchas veces estamos en una posición vulnerable, en la que aceptamos trabajos o hacemos cosas simplemente porque necesitamos trabajar", dijo la modelo.

Dagna Mata asegura que le prometieron un pago en un plazo de 30 días, aunque ese tiempo ya se ha triplicado. "Es importante hablar de esto porque muchas veces nos sometemos a estar en trabajos donde no hay como una regularización", agregó.

La modelo aseguró que ya está en pláticas con sus abogados, ante la posibilidad de emprender acciones legales en contra del equipo de Christian Nodal. "No puedo dar más detalles", dijo.