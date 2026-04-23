Dagna Mata, modelo del video de Nodal, dice que LE OFRECIERON DINERO por no decir nada y exhibe mensajes

En un nuevo video acerca de la grabación en la que participó como modelo del video de Christian Nodal, Dagna Mata dio a conocer que le habrían ofrecido dinero para que se mantuviera en silencio sobre el tema. También asegura que le están condicionando el pago por la misma razón.

Dagna Mata, modelo del video de Christian Nodal, ya no cree que le vayan a pagar

Con el fin de "dar por terminada" la situación que se generó a partir del estreno del video "Un vals", Dagna Mata publicó un video en TikTok donde cuenta toda su verdad. "Hasta el día de hoy no se me ha cumplido con el pago que corresponde por mi trabajo y honestamente no creo que esto suceda", dijo al principio.

La modelo relató que el equipo que estuvo a cargo del video de Christian Nodal la buscó directamente a través de Instagram, "así que no hubo un casting ni tampoco otro filtro, simplemente yo ya estaba seleccionada para salir en el video". El rodaje habría tomado 4 días y estuvieron "muchísimas personas involucradas"; durante este periodo de grabaciones también se habría hecho el video de "Incompatibles".

@dagnakills hoy ya le quiero dar fin a esta situación no sin antes agradecer a quien estuvo para apoyarme, a veces la justicia llega con tu paz mental ♬ original sound - dagna mata

Dagna aseguró que no es la primera vez que la gente le dice que tiene un parecido con Cazzu; "yo también les había comentado a ellos que yo no quería involucrarme en ninguna referencia que tuviera que ver con esta artista". Según su versión, el equipo le comentó que no conocían ninguna controversia porque la grabación fue en España y allá los artistas involucrados "no son conocidos".

Relató que inicialmente le dieron la razón con que "ellos habían ocasionado un daño", pero después le mandaron mensajes pidiendo que no publicara nada del tema. "Me ofrecieron 300 euros para firmar un contrato de confidencialidad y para no salir a dar ninguna declaración", dijo Dagna Mata.

Hasta ahora solo le ha llegado una parte del pago por su trabajo, precisó Mata; supuestamente el pago completo le llegaría en 30 días. "Ellos han condicionado mi segundo pago a costa de un contrato de confidencialidad. Hay algo más grande que el dinero no puede comprar y es una dignidad".