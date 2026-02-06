Damián Alcázar aclara rumores sobre su supuesta muerte: “Son unos ociosos que no tienen nada que hacer”

En días recientes se viralizó una noticia que tuvo un gran alcance en la que se aseguraba que Damián Alcázar había muerto. Sin embargo, esta fue información falsa por lo que el actor tuvo que declarar a través de un video que todo era mentira.

Qué fue lo que dijo Damián Alcázar sobre su supuesta muerte?

El reconocido actor, quién ha destacado por ganar innumerables premios Ariel y quién interpretó a Benny García en la cinta “El infierno” compartió un video desde República Dominicana en el que dijo que los rumores sobre su supuesta muerte eran “fake news”. “Me acaban de dar por muerto y dicen que me van a hacer un homenaje, no es cierto” dijo el actor asegurando que nada era verdad y las personas solo eran ociosas y no tenían nada que hacer, aseguró que solo tienen la intención de ganar dinero haciendo dichas declaraciones.

Con el video el actor puso fin a la preocupación que muchas personas cercanas a su trabajo sintieron, pues Damián Alcázar es una de las figuras más reconocidas en la industria cinematográfica.

¿Quién es Dámian Alcázar?

Es uno de los actores más queridos en México y en otros países. Su trayectoria ha sido fundamental para la industria del cine. Muchos de sus papeles han sobresalido por interpretar políticos o papeles que cometen delitos graves. El actor ha tenido un gran profesionalismo ya que sus personajes han logrado ser queridos u odiados, lo que ha sido bueno pues cuando tiene que ser villano lo hace de la mejor manera posible.

Entre algunas de las películas más importantes que ha tenido destacan: La ley de Herodes (1999), El Infierno (2010), La dictadura perfecta (2014), ¡Que viva México! (2023). Por otra parte, el actor ha sabido traspasar las barreras geográficas con su trabajo y llevar sus actuaciones a producciones internacionales ya que ha sido parte de proyectos como Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian, en la que compartió pantalla con grandes figuras como Ben Barnes, Georgie Henley, William Moseley, Skandar Keynes, Peter Dinklage, Ana Popplewell, entre otras. Por otra parte, otra de las grandes producciones internacionales en las que ha participado han sido Narcos y Blue Beetle, cinta en la que Bruna Marquezine, Xolo Maridueña, George Lopez, Becky G, Susan Sarandon y Adriana Barraza también participaron.