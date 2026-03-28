Daniela Castro conmueve con emotivo mensaje al anunciar la inesperada muerte de un ser muy cercano, tras haber recibido amenazas

El pasado viernes 27 de marzo la actriz y cantante mexicana Daniela Castro anunció a través de su cuenta de instagram el fallecimiento de su suegro, esto a pocos días de haber denunciado amenazas que su hija había recibido vía telefónica.

¿Cómo anunció Daniela Castro la muerte de su suegro?

A través de una fotografía publicada en redes sociales junto a su suegro, Daniela Castro se despidió del padre de su esposo con un emotivo mensaje. “Amado suegro siempre estará en nuestro corazón y presente en nuestras vidas”, fueron algunas de las palabras que acompañaron la publicación de la actriz mientras que también agradeció profundamente todos los momentos que vivió junto a su suegro así como las grandes enseñanzas que le dejó. Castro finalizó el mensaje diciendo lo mucho que lo amaba.

En el post compartido, la actriz no dijo las causas que originaron la muerte de su suegro. Sin embargo, en la fotografía se les puede ver a ambos sonriendo. La publicación que actualmente tiene más de dos mil me gusta cuenta con diversos comentarios de usuarios que le han externado sus condolencias ante la terrible pérdida que ella y su familia atraviesa. Por su parte, algunas figuras públicas como Magda Karina Ancira Dupez, Sabine Moussier y Ale Lazcano han enviado mensajes de amor y apoyo a la actriz.

¿Por qué amenazas recibió la hija de Daniela Castro?

El jueves 11 de marzo, a través de redes sociales, Daniela Castro denunció amenazas de las que su hija Alexa había sido víctima por vía telefónica pues de acuerdo con las declaraciones de la actriz, la joven contestó una llamada, la cual provenía de un número desconocido y al contestar recibió diversos insultos y amenazas. La actriz compartió que fueron al menos 28 llamadas las que recibió por lo que su esposo tuvo que intervenir respondiendo a las personas que estaban detrás de las llamadas. “a mi no me dejaron contestar porque soy capaz de meterme al teléfono y los muerdo o los ahorco" fueron algunas de las palabras que Castro compartió en el video.

Por otro lado, Daniela dijo que compartía el mensaje para que los padres estuvieran atentos de los celulares, dispositivos y redes sociales de sus hijos. “Con todo mi corazón y como madre me siento responsable de compartirles lo que le pasó a Alexa”, expresó la actriz pues esperaba que una situación así no les pasara a otras personas.