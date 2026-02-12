Daniela Parra rompió el silencio y develó quien está detrás de las acusaciones de su padre

Héctor Parra se encuentra cumpliendo una condena mientras su proceso continúa, por lo que su hija Daniela Parra decidió romper el silencio. La joven estuvo en un mano a mano con el comunicador Mich Ruvalcaba y brindó algunos detalles.

A Quien Corresponda | Programa completo 10 de febrero de 2026

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Daniela manifestó que las acusaciones en contra de su padre surgieron de una pareja anterior a Ginny Hoffman.

¿Qué dijo Daniela Parra en relación a su padre?

Como mencionamos anteriormente, Daniela Parra estuvo en una entrevista con Mich Ruvalcaba donde habló sobre el proceso legal que está atravesando su padre. Allí manifestó que una expareja de su padre sería una de las personas que se encuentra detrás de las acusaciones.

“Sí, en la otra ex de mi papá. Nadie habla de ella, pero ella fue la cabeza de todo esto. Cuando terminó con mi papá, ella cambió las versiones. Fue con ‘la doña’ a decirle: ‘Yo vi que hacía esto’. Se hicieron amigas, se fueron a Cancún... se odiaban cuando una era la novia, pero en cuanto terminó con él, se aliaron”.

A esto agregó que,“De hecho, gente que conoce a esa exnovia me ha dicho que la historia que cuenta la hija de mi papá es exactamente lo que esa ex novia decía que le hacía su propio padre. Le pasaron la historia. Yo le digo a mi papá: ‘De verdad, estoy pagando por tus novias, ya no vuelvas a tener novia’”.

Esto no fue todo ya que Daniela Parra afirmó que su hermana y Ginny intentan cambiar la historia para que crean que ella nunca estuvo presente.

“No, no es verdad. No pasó. Quieren hacer creer como que yo no estuve, como que yo estaba de viaje todo el tiempo. Yo estaba ahí, solo que ellas no me tomaron en cuenta. Me consta; si no me constara, lo más fácil para mí sería decir: ‘Pues que se quede ahí, no lo mantengo’”.

Una de las frases que también llamó la atención es que Daniela Parra manifestó haber tenido miedo por la situación.“Al principio sí tuve miedo. Hubo un momento en el que pasaban camionetas por mi casa; tal vez yo estaba muy paranoica, pero los primeros años vivía en un pánico terrible. Pensaba: ‘Ahorita vienen por mí también’. Nunca me amenazaron directamente”.