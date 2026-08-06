Danna sorprende al cantar éxito de Belinda en un video inédito y ella no tarda en reaccionar

La relación entre Belinda y Danna sigue siendo una de las amistades más sonadas dentro del mundo del entretenimiento y en las últimas horas ha cobrado fuerza luego de que la intérprete de “Oye Pablo” compartiera un video exclusivo de su niñez cantando un tema de Belinda, lo que ha causado entusiasmo es que la cantante reaccionó a las imágenes de su amiga.

Danna sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram un video de ella aparentemente grabado el 3 de agosto del 2000 donde interpreta “Mi ángel de amor”, tema que popularizó Belinda durante esa época, este video sale a la luz luego de que se diera a conocer que próximamente las artistas lanzarán una colaboración, asimismo, deja ver la buena sintonía que existe entre ellas a pesar de estar rodeadas de especulaciones de aparente enemistades.

¿Cómo reaccionó Belinda al video de Danna?

El video que fue grabado años atrás donde se ve a Danna en su etapa de niñez y compartido recientemente en redes sociales muestra la admiración que ha tenido la actriz hacia la cantante desde el inicio de su carrera.

Tras viralizarse las imágenes, Belinda reaccionó al clip con cariño donde destacó el material en sus historias de su cuenta de Instagram y agregó un mensaje demasiado corto donde escribió: “Que linda” acompañado de unos corazones blancos, este gesto ha sido aplaudido por miles de usuarios quienes destacaron la complicidad entre ambas cantantes.

¿Cómo ha sido la amistad entre Danna y Belinda?

Durante años, los seguidores de ambas alimentaron rumores de una supuesta rivalidad debido a que las dos comenzaron sus carreras desde niñas y se consolidaron como figuras del pop mexicano. Sin embargo, tanto Danna como Belinda han dejado claro que esa enemistad nunca existió e incluso han trabajado juntas en diversos proyectos.

Asimismo, durante el mes de junio se les vio a ambas en Madrid e incluso durante la epoca mundialista compartieron un clip donde se les vio apoyando a la selección mientras trabajaban en un proyecto que se prevé pronto saldrá al público.