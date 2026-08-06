Ideas DIY: Cómo transformar frascos de café vacíos y telas viejas en organizadores de escritorio estilo vintage

Las largas rutinas laborales y la velocidad a la que parece moverse el mundo, han llevado a muchas personas a vivir bajo síntomas de estrés. Los especialistas de la salud aconsejan buscar actividades que ayuden a relajarse y las ideas DIY parecen ser una gran alternativa.

Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) colocan a las personas como protagonistas en los procesos de creación de objetos de decoración. Las propuestas apuntan a hacer determinados objetos a partir de materiales reciclados y sin la necesidad de contar con ciertos conocimientos o herramientas especiales.

¿Cómo hacer organizadores vintage?

Entre los múltiples proyectos de ideas DIY que podemos abordar hoy te proponemos reciclar frascos de café vacíos y telas viejas para crear organizadores de escritorio estilo vintage. A continuación se detallan los materiales y el paso a paso que permitirán concretarlos:

Frasco lapicero "Shabby Chic"

Materiales: Frasco medio/alto, tela de encaje o blusa vieja de encaje, tira de arpillera (yute), cordón de yute o hilo sisal, botones de madera o perlas viejas.

Preparación del material base

Acondicionar los frascos: Sumérgelos en agua tibia con jabón para retirar las etiquetas de papel y el pegamento. Lávalos bien y sécalos por completo. Seleccionar las telas: Lava y plancha las telas. Si tienes retazos blancos o claros y quieres darles un aspecto antiguo/añejado, sumérgelos unas horas en agua caliente con té negro o café soluble, déjalos secar al aire y luego planchalos.

Paso a paso

Corta una banda de arpillera del ancho del centro del frasco y pégala alrededor con silicona caliente. Superpón una tira de encaje más fina centrándola sobre la arpillera. Enrolla cordón de yute en la boca roscada del frasco para ocultar la rosca y haz un nudo o moño. Pega un botón vintage o una perla sobre el nudo del cordón.

De frascos de café a organizadores vintage

Reciclar frascos de café se convertirá en una gran opción con estas ideas DIY que no solo pueden embellecer nuestro escritorio y organizarlo, sino que podrían ser el regalo ideal para esa persona que tanto queremos.

Organizador de clips y chinches con tapa alfiletero

Materiales: Frasco pequeño de café (de tapa ancha), trozo de tela de algodón floral o lino, un puñado de guata/algodón, cinta de pasamanería o encaje fino.

Paso a paso



Corta un círculo de tela un poco más grande que la tapa del frasco. Coloca una bola de guata en el centro de la tapa por fuera y cúbrela con la tela. Estira la tela hacia los bordes laterales de la tapa y pégala por debajo con silicona. Pega una cinta de encaje alrededor del borde de la tapa para ocultar los remates y pegamentos. Decora la base del frasco con una tira del mismo patrón de tela.

Frasco esmerilado vintage para pinceles o reglas

Materiales: Pintura a la tiza (chalk paint) color beige, manteca o pastel; lija fina; retazo de tela con estampado botánico o de flores; pegamento para decoupage o cola vinílica.

Paso a paso

