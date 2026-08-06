Ideas DIY: Cómo transformar frascos de café vacíos y telas viejas en organizadores de escritorio estilo vintage
Ideas DIY. Aprende cómo transformar frascos de café y telas viejas en organizadores vintage.
Las largas rutinas laborales y la velocidad a la que parece moverse el mundo, han llevado a muchas personas a vivir bajo síntomas de estrés. Los especialistas de la salud aconsejan buscar actividades que ayuden a relajarse y las ideas DIY parecen ser una gran alternativa.
Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) colocan a las personas como protagonistas en los procesos de creación de objetos de decoración. Las propuestas apuntan a hacer determinados objetos a partir de materiales reciclados y sin la necesidad de contar con ciertos conocimientos o herramientas especiales.
¿Cómo hacer organizadores vintage?
Entre los múltiples proyectos de ideas DIY que podemos abordar hoy te proponemos reciclar frascos de café vacíos y telas viejas para crear organizadores de escritorio estilo vintage. A continuación se detallan los materiales y el paso a paso que permitirán concretarlos:
Frasco lapicero "Shabby Chic"
- Materiales: Frasco medio/alto, tela de encaje o blusa vieja de encaje, tira de arpillera (yute), cordón de yute o hilo sisal, botones de madera o perlas viejas.
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Preparación del material base
- Acondicionar los frascos: Sumérgelos en agua tibia con jabón para retirar las etiquetas de papel y el pegamento. Lávalos bien y sécalos por completo.
- Seleccionar las telas: Lava y plancha las telas. Si tienes retazos blancos o claros y quieres darles un aspecto antiguo/añejado, sumérgelos unas horas en agua caliente con té negro o café soluble, déjalos secar al aire y luego planchalos.
Paso a paso
- Corta una banda de arpillera del ancho del centro del frasco y pégala alrededor con silicona caliente.
- Superpón una tira de encaje más fina centrándola sobre la arpillera.
- Enrolla cordón de yute en la boca roscada del frasco para ocultar la rosca y haz un nudo o moño.
- Pega un botón vintage o una perla sobre el nudo del cordón.
De frascos de café a organizadores vintage
Reciclar frascos de café se convertirá en una gran opción con estas ideas DIY que no solo pueden embellecer nuestro escritorio y organizarlo, sino que podrían ser el regalo ideal para esa persona que tanto queremos.
Organizador de clips y chinches con tapa alfiletero
- Materiales: Frasco pequeño de café (de tapa ancha), trozo de tela de algodón floral o lino, un puñado de guata/algodón, cinta de pasamanería o encaje fino.
Paso a paso
- Corta un círculo de tela un poco más grande que la tapa del frasco.
- Coloca una bola de guata en el centro de la tapa por fuera y cúbrela con la tela.
- Estira la tela hacia los bordes laterales de la tapa y pégala por debajo con silicona.
- Pega una cinta de encaje alrededor del borde de la tapa para ocultar los remates y pegamentos.
- Decora la base del frasco con una tira del mismo patrón de tela.
Frasco esmerilado vintage para pinceles o reglas
- Materiales: Pintura a la tiza (chalk paint) color beige, manteca o pastel; lija fina; retazo de tela con estampado botánico o de flores; pegamento para decoupage o cola vinílica.
Paso a paso
- Pinta todo el exterior del frasco con una o dos capas de pintura a la tiza.
- Una vez seca, pasa una lija fina por los relieves de las letras del frasco y por los bordes para lograr un efecto envejecido.
- Corta figuras o flores de la tela vieja y pégalas sobre la pintura usando cola vinílica diluida en un poco de agua.
- Sellá todo con una capa ligera de cola o barniz mate.