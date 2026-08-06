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Ideas DIY: Cómo transformar frascos de café vacíos y telas viejas en organizadores de escritorio estilo vintage

Ideas DIY. Aprende cómo transformar frascos de café y telas viejas en organizadores vintage.

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|Imagen editada de Canva

Escrito por: Iván Charello | Marktube

Las largas rutinas laborales y la velocidad a la que parece moverse el mundo, han llevado a muchas personas a vivir bajo síntomas de estrés. Los especialistas de la salud aconsejan buscar actividades que ayuden a relajarse y las ideas DIY parecen ser una gran alternativa.

Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) colocan a las personas como protagonistas en los procesos de creación de objetos de decoración. Las propuestas apuntan a hacer determinados objetos a partir de materiales reciclados y sin la necesidad de contar con ciertos conocimientos o herramientas especiales.

¿Cómo hacer organizadores vintage?

Entre los múltiples proyectos de ideas DIY que podemos abordar hoy te proponemos reciclar frascos de café vacíos y telas viejas para crear organizadores de escritorio estilo vintage. A continuación se detallan los materiales y el paso a paso que permitirán concretarlos:

Frasco lapicero "Shabby Chic"

  • Materiales: Frasco medio/alto, tela de encaje o blusa vieja de encaje, tira de arpillera (yute), cordón de yute o hilo sisal, botones de madera o perlas viejas.
@eqartistica ¿Quién diría que eran frascos de café? 😳☕ Con un poco de creatividad podés transformar algo que ibas a tirar en organizadores que parecen comprados. ✨ Efecto craquelado ✨ Personalizados a tu estilo ✨ Más orden y más deco 👉 ¿Los pondrías en tu cocina? #frascosdevidrio #frascospersonalizados #diy #manualidadesfaciles ♬ Matcha Latte - J C M

Preparación del material base

  1. Acondicionar los frascos: Sumérgelos en agua tibia con jabón para retirar las etiquetas de papel y el pegamento. Lávalos bien y sécalos por completo.
  2. Seleccionar las telas: Lava y plancha las telas. Si tienes retazos blancos o claros y quieres darles un aspecto antiguo/añejado, sumérgelos unas horas en agua caliente con té negro o café soluble, déjalos secar al aire y luego planchalos.

Paso a paso

  1. Corta una banda de arpillera del ancho del centro del frasco y pégala alrededor con silicona caliente.
  2. Superpón una tira de encaje más fina centrándola sobre la arpillera.
  3. Enrolla cordón de yute en la boca roscada del frasco para ocultar la rosca y haz un nudo o moño.
  4. Pega un botón vintage o una perla sobre el nudo del cordón.

De frascos de café a organizadores vintage

Reciclar frascos de café se convertirá en una gran opción con estas ideas DIY que no solo pueden embellecer nuestro escritorio y organizarlo, sino que podrían ser el regalo ideal para esa persona que tanto queremos.

Organizador de clips y chinches con tapa alfiletero

  • Materiales: Frasco pequeño de café (de tapa ancha), trozo de tela de algodón floral o lino, un puñado de guata/algodón, cinta de pasamanería o encaje fino.

Paso a paso

  1. Corta un círculo de tela un poco más grande que la tapa del frasco.
  2. Coloca una bola de guata en el centro de la tapa por fuera y cúbrela con la tela.
  3. Estira la tela hacia los bordes laterales de la tapa y pégala por debajo con silicona.
  4. Pega una cinta de encaje alrededor del borde de la tapa para ocultar los remates y pegamentos.
  5. Decora la base del frasco con una tira del mismo patrón de tela.

Frasco esmerilado vintage para pinceles o reglas

  • Materiales: Pintura a la tiza (chalk paint) color beige, manteca o pastel; lija fina; retazo de tela con estampado botánico o de flores; pegamento para decoupage o cola vinílica.

Paso a paso

  1. Pinta todo el exterior del frasco con una o dos capas de pintura a la tiza.
  2. Una vez seca, pasa una lija fina por los relieves de las letras del frasco y por los bordes para lograr un efecto envejecido.
  3. Corta figuras o flores de la tela vieja y pégalas sobre la pintura usando cola vinílica diluida en un poco de agua.
  4. Sellá todo con una capa ligera de cola o barniz mate.

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