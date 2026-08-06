Manualidades de Cosplay: 3 ideas creativas para diseñar accesorios de armadura con goma EVA

El mundo del Cosplay es considerada una de las actividades artísticas más atractivas de los últimos tiempos. Grandes y chicos se suman a esta tendencia que promueve la creación de disfraces a partir de accesorios, ropa y maquillaje relacionados con personajes de literatura, anime, películas, cómics y videojuegos.

En este marco, muchas de las creaciones se caracterizan por su originalidad y quienes se autodenominan cosplayers se esfuerzan por conseguirlo. Por lo tanto, estamos ante una actividad fuertemente ligada con las manualidades y el reciclado de materiales.

Manualidades de Cosplay

La introducción anterior abre la puerta al universo de las manualidades relacionadas con el movimiento Cosplay y es que, como se mencionó, la relación que mantienen es fundamental para la creación de los disfraces. En este punto, la goma EVA (foamy) se presenta como el material ideal para estos proyectos por su flexibilidad y alta densidad.

Es por eso que si eres un fanático del Cosplay, las siguientes 3 ideas de manualidades te serán muy atractivas. Se trata de proyectos para diseñar accesorios de armadura con goma EVA de forma muy creativa y con simples pasos:



Brazales o muñequeras con textura de cuero o metal envejecido

Materiales: Goma EVA de 4 mm u 8 mm, pistola de calor, sellador (cola vinílica o Flexbond), pintura acrílica negra, plateada/dorada y barniz satinado.

Paso a paso



Patrón y corte: Mide el contorno de tu antebrazo y muñeca. Traza la forma en cartulina, pásala a la goma EVA y corta los bordes en un ángulo de 45° si quieres que calce con volumen. Texturizado: Pasa una piedra pómez o una bola de papel de aluminio arrugado sobre la superficie mientras aplicas un poco de calor para darle textura de cuero o metal batido. Termoformado: Calienta la pieza uniformemente con la pistola de calor y dóblala sobre tu brazo (protegido) para que tome la curvatura natural. Pintura estilo dry brush (pincel seco): Sella la goma EVA con 2 o 3 capas de cola. Pinta la base completamente de negro. Una vez seca, carga un pincel plano con pintura metalizada, retira casi todo el exceso en un papel y pásalo suavemente para resaltar solo los relieves y dejar las grietas oscuras.

Crea accesorios Cosplay con goma EVA

Estos proyectos de manualidades no solo ayudan a crear accesorios Cosplay sino que permiten incluir nuestras propias propuestas, complementando así cada creación con nuestro estilo:

Hombrera escamada o esquinada

Materiales: Goma EVA de 3 mm o 5 mm, pegamento de contacto o cianocrilato, cúter bien afilado, micro-antorcha o pirógrafo.

Paso a paso



Estructura base: Diseña un patrón en forma de domo recortando "pinzas" (triángulos) en los bordes. Al unir los bordes de cada pinza con pegamento de contacto, la goma EVA tomará una forma cóncava natural sin arrugas. Detalles y relieves: Corta tiras o placas individuales adicionales (escamas o placas biseladas) e irás pegándolas de forma superpuesta desde la parte inferior de la hombrera hacia la superior. Grabado de grietas o runas: Usa un lápiz suave para marcar grietas de batalla o símbolos fantásticos. Con cuidado, pasa la punta de un pirógrafo o la punta caliente de un objeto metálico sobre los trazos; el calor abrirá y sellará la canaleta en la goma EVA, creando un grabado profundo.

Grebas o espinilleras con filos embellecedores

Materiales: Goma EVA de 5 mm y 2 mm, minitaladro (Dremel) con lija de tambor, velcros adhesivos, pintura de aerosol metalizada.

Paso a paso

