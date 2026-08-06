¿Quién gana HOY 6 de agosto el Juego por la Recompensa de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Halcones y Jaguares están listos para disputar una nueva Recompensa este jueves 06 de agosto en Survivor México La Reliquia en Llamas ... ¿la salida de Rey Grupero jugará a favor o en contra en esta ocasión? ¡"Warrior" tiene lista una sorpresa de lujo que seguramente le encantará a los ganadores de hoy!

¿Quién gana HOY el Juego por la Recompensa de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Ayer, el fuego de Rey Grupero se extinguió para siempre en las playas de Survivor : el integrante de Jaguares le dijo adiós a sus compañeros y dejó una sensación de vacío en la tribu que ahora deberán superar si quieren coronarse en el Juego por la Recompensa de este jueves.

En la última dinámica de este tipo, Halcones se anotó una llamativa victoria que sin duda los fortaleció tanto física como psicológicamente: la tribu ganó la Recompensa del día y, además de llevarse el codiciado Tótem de la Inmunidad Grupal, disfrutaron de burritos y refrescos para todos... ¡delicioso!

La Inmunidad Grupal seguramente les dio bastante confianza a Halcones; sin embargo, es mejor que se mantengan enfocados porque Jaguares seguramente habrá hecho cambios radicales en su estrategia para ganar la Recompensa de hoy, 06 de agosto.

Para hoy, todo apunta a que "Warrior" consentirá a los ganadores con algo más que comida y bebidas mientras la Fusión de Tribus se acerca cada vez más ... ¿qué será? ¡No te pierdas la transmisión de hoy a través de la señal de Azteca UNO, se pondrá buenísimo!

¿Cuándo y dónde ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas tiene transmisiones de lunes a viernes en un horario de 6:30 pm a 8:30 pm a través de la señal de Azteca UNO, en su sitio web oficial y en la plataforma de streaming Disney+, recuerda que es después de Acércate a Rocío, pero antes de MasterChef 24/7 para que la emoción no deje de continuar por la noche.

Survivor México La Reliquia en Llamas es conducido por Carlos Guerrero "Warrior" , quien guiará cada una de las pruebas que los participantes deban enfrentar. ¡No te pierdas todos los encuentros que se hagan!

LISTA ACTUAL de los sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

El 11 de julio se dieron a conocer a los primeros 4 sobrevivientes que se internarán en las playas de Survivor, mientras que el 12 se revelaron 8 nombres más que, sin duda, causaron furor entre los fanáticos de lo extremo; al final, el lunes 20 de julio salieron a la luz los últimos cuatro sobrevivientes que se apuntaron a la aventura; ahora, con la salida de Azalia, Erick Castro, Bobby Larios y Rey Grupero la lista quedó así.

La lista COMPLETA ACTUALIZADA de los sobrevivientes es la siguiente: