3 ideas caseras de estuches para lápices de KPop Demon Hunters para que los niños regresen a clases con entusiasmo

Si tu hijo quiere regresar a clases con entusiasmo, estas vacaciones son el momento ideal para crear decoraciones y accesorios personalizados para sus útiles escolares. Una opción fácil, divertida y que siempre funciona es inspirarse en KPop Demon Hunters y sus personajes para decorar cada espacio . Aquí te explicamos el paso a paso para hacer estuches para lápices caseros inspirados en Las Guerreras KPop.

Estas son las ideas de estuches para lápices de KPop Demon Hunters para el regreso a clases

Este proyecto de manualidades es fácil de hacer y perfecto para disfrutar en familia durante las vacaciones. Con estas ideas podrás crear accesorios escolares originales con el estilo de KPop Demon Hunters , ideales para que los niños regresen a clases con más emoción.

1. Estuche de Rumi con fieltro. Haz un estuche de Rumi con fieltro para guardar lápices y plumas de forma original. Recorta dos piezas de fieltro rosa con la silueta de un estuche rectangular y cose o pega los bordes, dejando espacio para colocar un cierre. Decora la parte frontal con una imagen de Rumi hecha con foami, tela estampada o pintura para tela y añade pequeñas estrellas, corazones o notas musicales con marcadores textiles. Al finalizar, coloca el cierre y tendrás un estuche ligero, resistente y lleno del estilo de KPop Demon Hunters.

Ideas para hacer estuches para lápices estilo KPop Demon Hunters.|(IA)

2. Estuche de HUNTRIX con lona reciclada. Reutiliza lona, mezclilla o tela gruesa para crear un estuche inspirado en HUNTRIX. Forma un estuche con cierre y decóralo con pintura para tela o vinil adhesivo para recrear el logo del grupo. Agrega detalles en tonos rosa, morado y plateado para darle un acabado más llamativo. Completa el diseño con parches de estrellas o corazones inspirados en KPop Demon Hunters y consigue un accesorio único para el regreso a clases.

Ideas de manualidades de KPop Demon Hunters.|(IA)

3. Estuche transparente con stickers de KPop Demon Hunters. Personaliza un estuche transparente con stickers de tus personajes favoritos de KPop Demon Hunters. Consigue un estuche de PVC o plástico transparente y decóralo con stickers caseros de Rumi, Mira, Zoey o el logo de HUNTRIX. Protege las ilustraciones con papel contact transparente para que duren más y añade confeti metálico, lentejuelas o pequeñas figuras de estrellas entre las capas del estuche para crear un efecto brillante. Es una manualidad sencilla y divertida que permitirá a los niños llevar a sus personajes favoritos durante el regreso a clases.