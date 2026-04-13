Revelan causa de la muerte de “La Werita Consentida” y Joe Lara, amigos de Ivonne Montero y Paty Navidad

Los accidentes llegan de maneras insospechadas, tal como lo ocurrido con este par de creadores de contenido. La Werita Consentida y Joe Lara fallecieron el pasado sábado 11 de abril, esto en su departamento. Ambos formaban un equipo de comentaristas-analistas del mundo del espectáculo, por lo que figuras como Ivonne Montero o Paty Navidad no dejaron que pasase desapercibida su muerte. Esto se sabe del trágico final de estos personajes.

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¿Cuál fue la causa de muerte de La Werita Consentida y Joe Lara?

El fin de semana el mundo digital vivió una trágica noticia al confirmarse que estos dos personajes murieron en su departamento el sábado. La Werita Consentida y Joe Lara tenían presencia en espacios como YouTube, donde se dedicaban al análisis y comentarios alrededor de los distintos eventos tópicos del mundo del espectáculo.

Ahora, quienes indicaron la causa de muerte de ambos sujetos fueron ex colaboradores de ellos. Conchita y Janeth indicaron que lamentablemente se presentó una fuga de gas en el hogar, lo que provocó - argumentan algunos - una explosión que les quitó la vida. Sin embargo, las autoridades no han indicado el motivo oficial de estas lamentables pérdida.

Pero según algunas fuentes, otro motivo para pensar que sí fue cierta la información de sus ex colaboradores, es que las mascotas de la pareja resultaron con quemaduras. Pero se repite que dicho informe sigue sin ser confirmado por las autoridades pertinentes.

@debate_mx 🕊️Dan a conocer el fallecimiento de los youtubers La Werita Consentida y Joe Lara tras incidente en su casa ♬ sonido original - Debate_mx

¿Quiénes son estos creadores de contenido de los que se anunció su muerte?

La Werita Consentida realmente hace referencia - pues causó confusión en algunas personas - a Ramiro Contreras. Mientras que Joe Lara era su pareja sentimental y persona que le apoyaba en los programas que transmitían por distintas plataformas digitales. Se indica que Ramiro era el personaje más polémico, directo e incendiario al momento de dar sus opiniones, mientras que Joe era mucho más calmo y estructurado.

Ambos ya habían hecho fama en internet y tenían relación con figuras como Ivonne Montero y Patricia Navidad, quienes publicaron un mensaje para quienes fueron personas que las apoyaron y les dieron espacio en sus contenidos.