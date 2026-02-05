La decisión que tomó Alessandra Rosaldo tras las críticas contra su hija

La mirada sobre los famosos en las plataformas digitales no solo apuntan a ellos, sino que los integrantes de su familia también se roban la atención de los curiosos. Un ejemplo de ello fue lo que sucedió con la hija de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez por un video que compartió Vadhir Derbez en el que aparecen cantando.

Mientras algunos comentarios destacaron el momento musical entre los hermanos, otros internautas soltaron críticas hacia la menor de edad. Ante esto, Alessandra Rosaldo rompió el silencio y se refirió a la decisión que tomó sobre el futuro profesional de su hija.

¿Qué decisión tomó Alessandra Rosaldo sobre su hija?

Fue en el canal de YouTube de Vadhir Derbez que se difundió un video en el que el artista y su hermana menor aparecen cantando la canción “Golden”. La performance entre los hermanos no solo despertó simpatía en su público sino que dio lugar a comentarios críticos sobre la menor.

Es en este punto que su madre, Alessandra Rosaldo, habló sobre el destino profesional que podría tener su hija y, aunque no hizo alusión directa a las críticas, sí dejó en claro que su decisión ha sido y será la de apoyarla en lo que decida desenvolverse en el futuro.

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo sobre su hija?

Alessandra Rosaldo fue consultada sobre si su pequeña hija se dedicará a la música igual que ella o si se volcará al mundo de la actuación, como su padre Eugenio Derbez. “Yo siento que ella va a buscar ese camino. Le encanta bailar, cantar. La música le fascina. De hecho eso es mucho de lo que los une a Vadhir y a ella, esa pasión por la música, el canto y el baile”, sentenció la artista.

La también actriz deslizó que su hija podría inclinarse por la actuación ya que “le veo que trae la vena de la actuación, cien por ciento”. De esta manera, Alessandra Rosaldo dejó en claro que sea cual sea la decisión que la niña tomé a nivel profesional en su futuro tendrá el apoyo de su familia y, por lo que se percibe, el mundo del espectáculo es lo que la espera.

