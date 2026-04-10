Modelo del video de Christian Nodal manda FUERTE mensaje tras ser comparada con Cazzu y Ángela Aguilar. “Honestamente, me duele”

Habían pasado solo minutos desde el lanzamiento de "Un vals", el nuevo video musical de Christian Nodal, cuando estalló una polémica. Una gran cantidad de usuarios de redes sociales encontraron un parecido físico entre la modelo del video y Cazzu; sin embargo, también la compararon con Ángela Aguilar por su look de peinado. Ahora la modelo, de nombre Dagna Mata, ya habló sobre los comentarios que está recibiendo.

Dagna Mata, la modelo del nuevo video de Christian Nodal, rompe el silencio

A través de su cuenta de Instagram, Dagna Mata publicó un video donde habla sobre las reacciones que ha generado su participación en el video de "Un vals", de Christian Nodal. En el clip, comienza presentándose como creadora de contenido y modelo mexicana que radica en España.

Luego, Dagna aclaró que esta no es la primera vez que ha salido en un video musical, pues su carrera ya incluye colaboraciones con Kenia Os y la mancuerna entre Nicki Nicole y Alemán, además de DJ Jaro. "Estoy muy agradecida de poder tener un trabajo que me permite hacer lo que amo", dijo.

"Me parece muy lindo poder dar una representación y honestamente me duele un poco ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto y que no se merece tampoco que la comparen", dijo Dagna en su video.

"No me gustaría afectar a nadie", agregó la modelo, con respecto a la polémica que se está gestando. Cabe recordar que, menos de un día después del lanzamiento del video, Christian Nodal lo eliminó de TikTok y limitó los comentarios de la publicación en Instagram.

