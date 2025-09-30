Influencer publica desgarrador mensaje tras asesinato del estilista Micky Hair

La muerte de Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido en las redes como Micky Hair, ha sorprendido a los internautas, puesto que fue asesinado en las afueras de su salón de belleza ubicado en Polanco, una de las zonas más lujosas y exclusivas de la Ciudad de México.

Dentro de sus clientes se destacan reconocidas celebridades y creadoras de contenido que acudían a sus servicios. Una influencer que constantemente visitaban al lugar y conocía al joven empresario asesinado, mandó un triste mensaje de despedida al joven. Te contamos qué decía.

¿Qué influencer conocía a Micky Hair?

Priscila Escoto en sus redes sociales se destaca por ser una reconocida influencer, quien sube contenido relacionado con moda y estilo de vida. Actualmente, en su Instagram, cuenta con más de 1 millón de seguidores, quienes se mantienen atentos a sus publicaciones diarias.

No olvidemos que la influencer estaba participando junto con Micky Hair para promover una lujosa dinámica, donde las participantes podrán ganar un viaje a todo pagado a la CDMX para hacerse algún tratamiento capilar en el costoso salón de belleza.

Al conocer el trágico asesinato del empresario, la joven mandó un triste mensaje de despedida, lamentando los hechos, detallando la gran persona que era y lo dedicado a su trabajo:

“...Siempre me recibía con una sonrisa, con cariño y con mucho talento. Nunca le importó la hora en la que llegará se quedaba hasta terminar, un día terminamos a las 4 am…”

Por otra parte, también resaltó los 13 años de trabajo que el joven había realizado en su estética, quien siempre buscaba otorgarles un servicio excelente y de calidad a cada una de sus clientas. Además, en el triste mensaje envió sus condolencias a los familiares y amigos de Miguel Ángel:

“...Mis pensamientos y oraciones están con su familia y seres queridos en este momento tan difícil…”

¿Qué se sabe sobre la muerte del joven estilista?

Los hechos ocurrieron afuera del salón de belleza de Micky Hair, el cual se ubicaba en Presidente Masaryk, la zona más exclusiva de la CDMX. La Fiscalía de la CDMX, ha explicado que el joven fue asesinado por dos hombres con armas de fuego, quienes bajaron de una motocicleta para perpetuar el ataque.

Lamentablemente, el joven falleció instantáneamente. Por ahora, no se cuenta con ningún detenido o posible sospechoso, pero las autoridades continúan realizando las investigaciones para poder dar con el posible responsable sobre los hechos.