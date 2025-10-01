Mhoni Vidente revela por qué mataron a Micky Hair

En los últimos días se conoció la triste noticia delasesinatode uno de los estilistas más queridos del medio, Miguel de la Mora, más conocido como Micky Hair. Su muerte dejó en shock a celebridades, influencers y clientas fieles, entre ellas Ángela Aguilar y Priscila Escoto. Detrás del glamour, había una historia de esfuerzo, talento y un trágico final.

El homicidio tuvo lugar el pasado 29 de septiembre por lo que la noticia, el mu sacudió al mundo de la belleza. El famoso estilista habría sido asesinado a las afueras de su salón ubicado en plena avenida Masaryk, en el corazón de Polanco.

El periodista Carlos Jiménez fue uno de los primeros en hablar del caso. Según su información, Miguel habría sido atacado directamente por dos personas que llegaron en motocicleta, abrieron fuego y escaparon por la misma vía.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el asesinato de Micky Hair?

En una entrevista con El Heraldo, Mhoni Vidente se refirió al asesinato de Micky Hair. Ella señaló que la muerte del joven estuvo relacionada con un ajuste de cuentas por parte de personas de Jalisco, debido a que el estilista había estado involucrado en negocios que incluían el lavado de dinero.

Autoridades capitalinas revelaron que estilista de celebridades, Miguel de la Mora, Micky Hair, fue asesinado anoche afuera de su estética en Polanco CDMX en ataque directo.

Dos motosicarios se aproximaron, uno de ellos lo acribilló.

Había puesto orden de restricción a "Eduardo". pic.twitter.com/1yWEbqCZrP — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) September 30, 2025

“Era una decisión completa acabar con su vida, no iban a robarlo, no iban a despojarlo de nada, La visión que tengo es que ni es de cuestiones de cobró de piso ni nada, este es un ajuste de cuentas de la gente de Jalisco. Es una situación de que le dijeron ‘necesitamos lavar dinero’.”, dijo Mhoni Vidente.

El ataque ocurrió justo frente al lugar donde él trabajaba y que tanto había construido: el salón Micky Hair Masaryk.

Desde esa noche, la Fiscalía capitalina ha seguido recabando pruebas, revisando cámaras de vigilancia y tratando de establecer si se trató de un crimen con motivación personal o de otro tipo. Hasta este momento, no hay detenidos ni pistas públicas sobre los responsables.

