Detienen al influencer Oscorp: quién es y por qué lo metieron a la cárcel

Desde la Fiscalía General del Estado de Jalisco dieron a conocer que se aprehendió al influencer Óscar Adrián “N” que es conocido públicamente como “OSCORP”. El creador de contenido es investigado por varios delitos graves.

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Su captura se dio luego de que se realizara una investigación que fue promovida por alertas que realizó el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados(NCMEC, por sus siglas en inglés). Desde la organización pudieron detectar cuentas de usuarios y direcciones IP vinculadas al influencer sospechoso.

¿Cómo fue y por qué detuvieron al influencer Oscorp?

En el operativo los agentes pudieron detener a OSCORP, pero también pudieron obtener pruebas que lo complican en los delitos de los cuales es acusado. Así es que secuestraron material tecnológico, celulares, chips telefónicos, tarjetas de memoria, entre otros.

Así también es que se aseguraron un chaleco balístico, insignias e identificaciones a nombre del detenido de un supuesto ministerio internacional de Derechos Humanos.

Salvador Gonzáles de los Santos, Fiscal Estatal, manifestó que tienen pruebas de que el influencer participaba del de los delitos, pero queda investigar si era parte de la distribución de productos ilegales.

👮🏻‍♂️ Capturan a un influencer por trata de personas en su hipótesis de elaborar y almacenar pornografía infantil.



En rueda de prensa se informó que, derivado de un reporte de NCMEC, se identificaron direcciones IP presuntamente utilizadas para almacenar pornografía infantil. (1-3) pic.twitter.com/rAmUmHxzkF — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 3, 2026

¿Quién es el influencer OSCORP?

Óscar Adrian “N” tenía mucha presencia en las plataformas digitales ya que era youtuber y creador de contenido. Este se presentaba como productor, promotor y coordinador de eventos.

OSCORP tenía una cuenta de TikTok llamada “OscorpOficial” y un canal de YouTube llamado “OSCORP ALEXANDER”, donde publicaba entrevistas y coberturas de conciertos y espectáculos.

